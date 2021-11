La couleur dynamique n’apportera pas l’apparence et la convivialité du Pixel à tous les téléphones

Material You est l’une des nouvelles fonctionnalités les plus importantes d’Android 12 sur les téléphones Pixel, et une grande partie de cela est la fonction de couleur dynamique. Avec la couleur dynamique, l’ensemble de l’interface utilisateur du système – et de nombreuses applications intégrées – sont décorés avec un jeu de couleurs de la palette de couleurs « Matériel » en fonction de votre choix de papier peint.

Selon des rapports récents, il semble également que d’autres fabricants se lanceront dans la couleur dynamique. Des validations de code récentes ont confirmé que la fonctionnalité sera destinée aux téléphones de grandes marques telles que Motorola, OnePlus et Oppo.

Mais sur la base de ce que nous avons vu des premières implémentations de couleurs dynamiques jusqu’à présent, il est probable que nous verrons de nombreuses variations dans la mise en œuvre de la fonctionnalité dans l’écosystème Android. De plus, à mesure que les applications adoptent des couleurs dynamiques, les innombrables téléphones fonctionnant sous Android 11 et versions antérieures pourraient trouver des applications mises à jour moins attrayantes sur leurs téléphones.

Prenez Samsung, par exemple. La version de la couleur dynamique de la société coréenne dans son One UI 4 utilise une touche beaucoup plus légère lors de la personnalisation de certaines parties de l’interface utilisateur du système. L’arrière-plan blanc – ou noir, avec le mode sombre activé – est beaucoup plus accentué que les couleurs d’accent par rapport à l’interface utilisateur Pixel de Google. La palette de couleurs de Samsung diffère également des teintes pastel que vous verrez sur un Pixel.

ColorOS d’Oppo va encore plus loin et permet aux utilisateurs de sélectionner quatre points de couleur à partir du fond d’écran comme base pour le thème de l’interface utilisateur.

La couleur dynamique sera différente selon le téléphone que vous utilisez.

Alors que Google a donné les mêmes blocs de construction aux fabricants dans Android 12, la façon dont chaque entreprise les assemble variera. Chaque téléphone de fabricants approuvés aura le même nombre de couleurs d’arrière-plan et d’accent à remplir, mais ils les rempliront à leur manière.

Bien que vous ne vous attendiez pas à voir une combinaison de bleus et de bruns profonds dans les applications Android 12 sur un Pixel 6, c’est certainement une combinaison que Samsung propose sur un Galaxy S21 – One UI propose souvent des teintes plus sombres que la palette Pixel. C’est l’une des raisons pour lesquelles il vaut la peine de tempérer un peu les attentes alors que les mises à jour d’Android 12 commencent à être déployées. Il est probable que les téléphones existants mis à jour vers la nouvelle version n’obtiendront pas beaucoup de ce que nous comprenons être Material You, même si la couleur dynamique est techniquement incluse. Attendez-vous à beaucoup plus de douleurs de croissance alors que les fabricants trouvent le meilleur moyen d’adapter leurs propres applications à un jeu de couleurs en constante évolution.

Il y aura également des défis pour les petits développeurs lors du test de ces différentes interprétations de la couleur dynamique sur la base d’installation d’Android 12.

Ensuite, il y a la question des téléphones laissés pour compte sur Android 11. Alors que de nombreux nouveaux produits phares seront mis à jour vers Android 12 dans les mois à venir, certains des meilleurs téléphones Android des deux dernières années ne recevront la mise à jour qu’en 2022.

Vous utilisez toujours Android 11 ? Attendez-vous à voir beaucoup de bleu.

Pendant ce temps, Google continue de mettre à jour ses propres applications Android pour prendre en charge les couleurs dynamiques, en supprimant souvent les éléments de couleur qui existaient auparavant. Google Keep en est un excellent exemple : les versions précédentes combinaient une interface blanche brillante avec des teintes jaunes subtiles, en accord avec la marque Keep. La version mise à jour utilise une couleur dynamique sur Android 12, mais sur les téléphones plus anciens, la valeur par défaut revient au « bleu Google », la couleur bleu pâle qui est désormais la valeur par défaut dans de nombreuses applications de l’entreprise.

Il en va de même pour les autres applications Google récemment mises à jour, telles que Photos et Gmail. Certes, cela fait longtemps que ces applications n’ont pas eu une identité visuelle forte, mais néanmoins, il est dommage de voir ce schéma de couleurs relativement fade appliqué à l’ensemble du chargement de Google. Espérons que Google finira par trouver une méthode pour permettre aux applications de se rabattre sur les couleurs choisies par l’application lorsque les couleurs dynamiques ne sont pas disponibles.

Android est un gros navire à diriger, et les fabricants influencent toujours de manière significative l’apparence et la convivialité de leurs logiciels. Au fur et à mesure qu’Android 12 atteint de plus en plus d’appareils, nous verrons inévitablement une période d’ajustement alors que tout le monde découvre comment faire en sorte que les applications et les schémas de couleurs fonctionnent bien ensemble. Néanmoins, Material You et la couleur dynamique sont des éléments essentiels du langage de conception d’Android et un excellent moyen de rendre l’ordinateur le plus personnel que vous possédez plus unique pour vous. Espérons que les premiers problèmes de démarrage ne feront pas dérailler les ambitions de conception de Google à long terme.

