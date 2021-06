La Coupe Asobal, idéale pour le Barça pour préparer la Ligue des Champions

03/06/2021 à 19:44 CEST

Le FC Barcelone n’a plus que 10 jours pour terminer la saison et il veut le faire en soulevant les deux titres qui restent en jeu, la Coupe Asobal ce week-end et le Final Four la semaine prochaine. Deux titres qui, si vous les obtenez, seraient le piment parfait comme adieu à Xavi Pascual sur le banc, David Barrufet en tant que manager et des joueurs de la stature de Raúl Entrerríos, Cedric Sorhaindo, Aron Palmarson ou Alex Pascual, qui ira en Roumanie avec son père.

C’est pourquoi l’équipe est très motivée avec la possibilité de remporter le sextete après avoir remporté la Ligue, la Copa del Rey, la Supercoupe d’Espagne et la Supercoupe de Catalogne.

Le premier objectif est la Coupe Asobal qui se tiendra ce week-end au Palais des Sports de Santander, connu sous le nom de « La Ballena », une compétition qui a été reportée en raison de COVID-19 (elle devait se jouer les 19 et 20 décembre 2020) et ce sera désormais un test idéal en vue de la Ligue des champions qui se jouera les 12 et 13 juin.

Demi-finales contre Bada Huesca

Le Barça a tenu sa dernière séance d’entraînement ce jeudi au Johan Cruyff Ciutat Esportiva et s’est ensuite rendu à Santander où il fera ses débuts en demi-finale contre Bada Huesca samedi (20h30).

Qui vivra avec beaucoup d’émotion cette compétition sera Raúl Entrerrios, qui a assuré que « Ce sera spécial car c’est le dernier de ce type que je vais jouer et ça me fait le prendre avec plus d’enthousiasme et avec plus d’envie & rdquor ;.

Pérez de Vargas : « Notre objectif est de tout gagner & rdquor;

Gonzalo Pérez de Vargas s’assure qu’ils atteignent la Coupe Asobal « Avec l’énergie un peu juste mais voulant affronter un nouveau titre & rdquor;. Il est clair qu’en raison du format et des dates « c’est un bon moyen de se préparer pour le Final Four car sinon ce serait deux semaines sans compétition. Si tout se passe bien, il y aura deux rivaux importants (Bada et Bidasoa) et cela nous aidera sûrement à accélérer le rythme, mais l’objectif principal est de remporter la Coupe.

Le gardien de Barcelone était ambitieux et a insisté pour que « L’objectif de cette équipe est de tout gagner. Si nous ne pensons qu’à la Ligue des champions et essayons de ne pas nous blesser, nous ferions une erreur. Si nous jouions à 50% ce week-end nous ne serions pas fidèles à notre travail & rdquor ;.