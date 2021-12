La Coupe ATP commence sans Djokovic, Nadal et avec une Russie sans conviction

31/12/2021 à 10:53 CET

.

La Coupe ATP débutera ce samedi à Sydney sans la présence du Serbe Novak Djokovic (1) et espagnol Raphael Nadal (6), ainsi qu’avec la participation d’une Russie timide après avoir confirmé les pertes de Andreï Roublev, après son positif au Covid-19, et Aslan karatsev.

Le joueur de tennis de Belgrade ne participera pas à la compétition par équipe préparatoire de l’Open d’Australie après avoir annoncé qu’il poursuivrait sa pré-saison dans son pays natal ; tandis que Nadal Il a préféré ne pas rejoindre l’événement organisé à Sydney pour poursuivre ses plans de relance prévus avant de connaître son positif pour le covid après le tournoi d’exhibition à Abu Dhabi.

A ces deux pertes s’ajoute celle des Russes Roublev Oui Karatsev, qui laissent l’équipe russe entièrement aux commandes de Daniel Medvedev (2) et avec peu d’espoir par rapport aux équipes de l’envergure de l’Allemagne, emmenées par Alexandre Zverev (3), soit l’Italie, qui partagera le groupe B avec la Russie.

Cependant, les Russes auront un chemin plus accessible que prévu après l’Autrichien Dominique Thiem (15), qui était l’un des rivaux prévus dans le groupe B, a annoncé son retrait de la tournée australienne en raison de problèmes de poignet dont il ne s’est pas encore remis.

Le principal rival de l’équipe russe, championne en titre, sera une Italie renforcée par rapport à l’an dernier puisque Matteo Berrettini (7) sera accompagné de Jannik pécheur (10), l’un des joueurs de tennis les plus remarquables de la saison dernière après avoir fait ses débuts avec une victoire en finale de l’ATP dans la dernière ligne droite de l’année.

L’Espagne, quant à elle, est devenue la favorite du groupe A après la chute du numéro un mondial, étant donné que l’équipe dirigée par Roberto Bautista (19) et Pablo Carreño (20) est la seule équipe du groupe A qui compte deux top-20 dans ses rangs.

Baptiste Oui Carreno ils seront accompagnés lors de l’expédition à Sydney par leurs compatriotes Albert Ramos, Pedro Martínez Oui Alexandre Davidovitch, qui pourrait participer à des matchs de double.

Les autres membres du groupe A seront la Serbie (Dusan Lajovic Oui Philippe Krajinovic), Le Chili (Cristian Garin, 17 et Alexandre Tabilo) et la Norvège (Casper Ruud, 8 et Viktor Durasovic).

Les Espagnols donneront le coup d’envoi de la compétition le jour du Nouvel An à la Ken Rosewall Arena de Sydney dans un duel contre le Chili qui sera composé des individus entre Languette Oui Carreno, en premier lieu, et Baptiste Oui Garin, après la fin du premier affrontement, ainsi que pour les doubles qui n’ont pas encore été déterminés quels joueurs le joueront.

España se enfrentará en segunda ronda a Noruega (3 de enero) ya Serbia en tercera (5 de enero), y deberá ganar todos los encuentros dado que tan sólo un equipo avanzará a la siguiente ronda de unas semifinales que se disputarán el 7 y 8 de janvier.

Le capitaine de l’équipe espagnole sera Daniel Gimeno-Traver, qui partagera le poste de préparateur de Roberto Bautisteà côté de Thomas Carbonell.

La favorite pour le titre, l’Allemagne de Zverev, ils devront subir beaucoup de travail acharné après avoir été présentés après le tirage au sort dans le groupe C aux côtés du Canada (Félix Auger Aliassime), Grande Bretagne (Cameron Norrie) et les États-Unis (taylor fritz).

Au contraire, le modeste groupe C sera composé de la Grèce, qui a Stefanos Tsitsipas comme le seul top 100, l’Argentine, signalé par Diego Schwartzman, ainsi qu’avec la Pologne et la Géorgie, qui au même titre que les Hellènes n’ont qu’un seul joueur de tennis de catégorie ATP comme Hubert Hurkacz (9) et Nikoloz Basilachvili (22), respectivement.

Contrairement aux deux éditions précédentes, le format actuel n’attribuera au champion de chaque groupe que le ticket pour une demi-finale qui affrontera le champion du groupe A avec celui du groupe D, ainsi que le premier classé de B et C.

Les tours de qualification seront composés de deux matches individuels qui affronteront les seconds représentants de chaque pays en première place et le premier classé en deuxième place, ainsi qu’un match de double après la réalisation du deuxième point individuel.

Les deux premières éditions ont présenté les couronnes de la Serbie, après une courte victoire 2-1 sur l’Espagne, et de la Russie, qui a sans pitié démantelé l’Italie lors de la finale 2021 avec un sévère 2-0. .

– Groupes de la Coupe ATP :

A : Serbie (Dusan Lajovic, 33 ans), Norvège (Casper Ruud, 8 ans), Chili (Cristian Garín, 17 ans) et Espagne (Roberto Bautista, 19 ans).

B : Russie (Daniil Medvedev, 2), Italie (Matteo Berrettini, 7), France (Ugo Humbert) et Australie (Alex De Miñaur, 34).

C : Allemagne (Alexander Zverev, 3), Canada (Felix Auger-Aliassime, 11), Grande-Bretagne (Cameron Norrie, 12) et États-Unis (Taylor Fritz, 23).

D : Grèce (Stefanos Tsitsipas, 4), Pologne (Hubert Hurkacz, 9), Argentine (Diego Schwartzman, 13) et Géorgie (Nikoloz Basilashvili, 22).