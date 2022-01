La Coupe Carabao Arsenal-Liverpool reportée en raison de cas de COVID-19

01/05/2022 à 18:53 CET

.

Le match aller de la demi-finale de la Coupe de la Ligue entre les Arsenal et le Liverpool, qui devait se jouer ce jeudi, a été reporté en raison du nombre élevé de cas de l’équipe de Jürgen Klopp.

L’équipe ‘Rouge’ a dû fermer son centre d’entraînement ce mercredi après que l’adjoint de Klopp, Pep Lijnders, est devenu le dernier cas positif dans l’équipe de Anfield.

le Liverpool Il a demandé le report du match mardi et l’EFL (English Football League) l’a accordé après avoir analysé le « nombre élevé d’infections » et au profit de la santé publique pour atténuer l’impact de l’épidémie sur le voyage entre Liverpool et Londres.

L’EFL a reporté le match aller, qui se jouera à Anfield, au 13 janvier, tandis que le match retour se jouera à l’Emirates Stadium le 20 janvier. L’autre demi-finale, entre Chelsea et Tottenham Hotspur, se jouera ce mercredi.