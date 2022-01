La Coupe d’Afrique 2022, à la recherche d’un champion

01/07/2022

Le à 21:28 CET

Sébastien Vargas Rozo

Malgré de multiples complications, reports, pandémie et facteurs défavorables, la coupe d’Afrique verra le jour avec le match entre le Cameroun, l’hôte, contre le Burkina Faso, bien que les favoris pour remporter le trophée passent par d’autres groupes.

Mohamed Salah est, peut-être, la plus grande référence du football actuel pour le continent africain. Le joueur de Liverpool a signé des matchs absolument formidables cette saison et est sur le point de faire ses débuts contre le Nigeria mardi prochain, dans un groupe qui semble abordable pour l’Egypte et dans lequel ils devront montrer les bulletins de vote qui les catapultent pour être l’un des favoris pour prendre le tournoi le 6 février.

L’EGYPTE, FAVORI DE LA COUPE D’AFRIQUE

Les ‘Pharaons’ ont réussi à toucher le trophée pour la dernière fois en 2010 et il leur a échappé il y a tout juste cinq ans, en 2017, avec Salah lui-même sur le terrain, quand ils n’ont pas pu affronter les Camerounais et ont fini par remettre le sceptre. 11 ans après leur dernière conquête, ils ont le meilleur homme à son apogée du football.

Son coéquipier veut également être le protagoniste. Sadio Mané, avec son Sénégal natal dans le groupe B, jouera lundi contre le Zimbabwe., avec la Guinée et le Malawi comme partenaires de danse à planter dans la prochaine phase.

Les « Lions de la Teranga » n’ont jamais été en mesure de remettre le trophée de la Coupe d’Afrique entre leurs mains, et ils ont également le titre douloureux d’être les finalistes actuels après la finale 2019 qu’ils ont perdue contre l’Algérie. Cette fois, il a eu un duel « Premier » entre Mané, Liverpool et Riyad Mahrez, l’ailier de Manchester City qui sautera pour défendre sa couronne de champion contre la Sierra Leone.

La première des ‘renards’ mardi prochain ouvre son voyage dans un groupe où ils partageront le ‘favoritisme’ avec Côte d’Ivoire, même s’il ne semble pas difficile de les voir au prochain tour.

Tout le reste serait une déception pour les champions, qui chercheront en 2022 à ajouter la troisième étoile à leur bouclier après avoir également remporté le tournoi de 1990.

On attend beaucoup du champion et peu ou rien du Gabon, splacé dans le groupe C avec le Maroc et le Ghana et totalement attaché au talent de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a débuté le tournoi avec le Christ sur le dos : il a contracté le covid quelques jours après ses débuts. Ce n’est pas encore exclu et ils l’attendent pour la suite du tournoi… qu’ils espèrent jouer.

Pour la Liga, il y aura 11 hommes à voir dans le tournoi. Des noms comme Bono, Munir et En-Nesyri (Séville) ou Chukweze, Aurier et Dia (Villarreal) ils seront également dans la lutte pour le titre.