La Coupe d’Afrique des Nations a été une aubaine pour Arsenal en 2012 alors que Thierry Henry est revenu et a marqué son but préféré des Gunners contre Leeds après un transfert sensationnel

Lorsque la Coupe d’Afrique des Nations se déroule, cela peut être une période d’effroi pour certaines équipes de Premier League.

Mais il y a dix ans, les stars se sont alignées pour que Thierry Henry revienne en prêt à Arsenal pour aider le club dans le besoin.

.

Henry a fait un retour émouvant à Arsenal en 2012

Certains des meilleurs joueurs de la planète se rendront au Cameroun en janvier pour le tournoi retardé.

Des équipes comme Liverpool perdront à la fois Mohamed Salah et Sadio Mane, tandis que Chelsea sera privé de son gardien de but fiable Edouard Mendy.

Cela peut être un moment décisif pour les clubs alors qu’ils plongent dans les profondeurs de leurs équipes pour faire face à ce qui pourrait durer jusqu’à deux mois sans leurs stars.

Il y a dix ans, Arsenal avait besoin d’aide lorsque Gervinho et Marouane Chamakh étaient tous deux appelés à la CAN.

Ce manager a laissé le manager Arsene Wenger ayant besoin d’aide en amont et il s’est tourné vers une légende du club pour intervenir.

Le 6 janvier 2012, Henry a signé un contrat de prêt de deux mois avec les New York Red Bulls à l’âge de 34 ans.

.

Henry portait le n°12 à son retour à Arsenal, et il s’est avéré être un numéro spécial

L’attaquant est devenu une légende du club lors de son premier passage dans le nord de Londres, marquant un incroyable 226 buts en 370 matchs.

Il y avait même une statue d’Henri à l’extérieur des Émirats à son retour.

« Je suis sûr qu’au cours de ces deux mois, il sera un atout majeur pour l’équipe dans les vestiaires et sur le terrain », a déclaré Wenger.

Et cet impact a été immédiat car ses deuxièmes débuts pour le club l’ont vu marquer contre Leeds en FA Cup.

C’était écrit dans les étoiles, bien sûr, car le 12 semblait être le chiffre magique pour l’attaquant.

C’est en 2012 qu’il est revenu à Arsenal et qu’il a récupéré le maillot n°12, car sa marque de fabrique n°14 était déjà prise.

Henry jouait son 12e match contre Leeds, et c’était son 12e but contre le club.

Alex Song a joué une passe défensive à l’attaquant, et il a fait une finition du pied latéral de marque pour trouver le fond du filet.

Et les célébrations folles d’Henry ont tout dit, et il a dit plus tard que c’était son objectif préféré pour le club.

« L’un de mes derniers actes en FA Cup était également spécial : ma frappe contre Leeds à mon retour à Londres en 2012 était mon but préféré pour Arsenal », a déclaré Henry dans une interview avec The Sun.

« Celui-là était personnel. Cela ne restera pas dans l’histoire de la FA Cup, mais c’était la première fois que je marquais en tant que fan.

« Vous savez, je n’étais pas censé revenir et je suis revenu. Je n’étais pas censé jouer, j’ai joué. Je n’étais pas censé marquer, j’ai marqué. C’était tellement émouvant.

.

Henry a marqué le vainqueur contre Leeds en FA Cup

« Ce n’était pas une question de technique ou de score, c’était ce que cela signifiait pour moi.

«Habituellement, quand je marquais, je ne montrais pas beaucoup d’émotions incontrôlées. On m’a accusé d’avoir froid. Parfois, c’était parce que j’étais ennuyé parce que j’avais raté une occasion ou parce que nous étions en train de perdre.

« Mais ce jour-là, nous aurions pu être menés 10-0 et j’aurais quand même fêté comme ça ! J’étais un fou !

« J’avais marqué en tant que fan ! Tout le monde en rêve.

« J’ai joué dans de gros matchs pour Arsenal », a-t-il ajouté dans une interview avec le club. « De gros matchs pour Barcelone, la France, Monaco, la Juventus, peu importe.

«Mais je ne peux pas le comparer à cette nuit-là. Rien ne dépassera jamais ce soir-là pour moi. C’était hors de ce monde.

Offre de pari du jour

888SPORT offre aux nouveaux clients 30 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de 10 £. Vous obtiendrez également un bonus de casino de 10 £ !

OFFRE DE RÉCLAMATION

Nouveaux clients uniquement • Dépôt de 10 £ à l’aide du code promotionnel • Mise minimale de 10 £ avec une cote de 1/2 (1,5) • Les paris gratuits sont crédités lors du règlement des paris qualifiants et expirent après 7 jours • Les mises de paris gratuites ne sont pas incluses dans les retours • Le solde du dépôt est disponible pour le retrait à tout moment. restrictions de retrait et conditions générales complètes s’appliquent 18+ Begambleaware.org