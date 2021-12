La Coupe d’Afrique des Nations pourrait empêcher la machine à buts de la Premier League et de la Ligue des champions Mohamed Salah d’atteindre le record de Ruud van Nistelrooy à Manchester United avec la star de Liverpool à seulement 24 buts

Mohamed Salah s’est à nouveau inscrit dans le folklore de Liverpool en marquant mardi soir à l’AC Milan.

L’Egyptien a tiré sur le rebond pour marquer l’égalisation de Liverpool, portant son total de buts pour la saison à 20.

Salah a marqué le rebond après que Mike Maignan n’ait pu placer le ballon directement dans son chemin

Et avec cela, il n’est devenu que le quatrième joueur de l’histoire du club à marquer plus de 20 buts en cinq saisons consécutives dans toutes les compétitions – Ian Rush, Roger Hunt et Gordon Hodgson gérant également l’exploit.

Bien que Salah jouait, une équipe de Liverpool en sous-effectif a été alignée alors que la tête de Divock Origi en deuxième mi-temps a scellé une victoire 2-1 à San Siro.

Les sextuples champions d’Europe ont également scellé un record sans précédent de six victoires sur six dans leur groupe, la première fois qu’une équipe anglaise réussit cela en Ligue des champions.

Six est vraiment le chiffre magique pour les hommes de Jurgen Klopp, qui ont remporté leurs six derniers matches toutes compétitions confondues.

Liverpool a l’air fort en Europe et est dans la course au titre de Premier League

Salah a sans aucun doute été au cœur du succès de Liverpool ce trimestre, mais ils font face à une période de la saison sans l’homme vedette, ainsi que Sadio Mane et Naby Keita, avec la Coupe d’Afrique des Nations qui débutera le 9 janvier.

Si l’Egypte se qualifie pour la finale, Liverpool sera privé de Salah pendant presque un mois, ce qui mettra sérieusement à l’épreuve ses titres de champion de Premier League.

Mais cela testera également la capacité de Salah à battre son total de 44 buts dans toutes les compétitions en une seule saison, un record parmi les joueurs des clubs de Premier League qu’il partage avec l’ancienne star de Manchester United Ruud van Nistelrooy, qui l’a fait lors de la saison 2002/03. .

Vous ne voudriez pas dépasser le grand homme pour le faire cependant.

Salah a 145 buts en 224 apparitions pour Liverpool et il est loin d’avoir fini

