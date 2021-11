La Coupe Davis se jouera sans public à Innsbruck en raison du confinement en Autriche

19/11/2021 à 20h41 CET

.

Les partis de la Coupe Davis prévue pour le siège à Innsbruck (Autriche), qui comprend les duels des groupes C et F, et la confrontation des quarts de finale entre les vainqueurs des deux groupes, se jouera sans public en raison du confinement général décrété ce vendredi par le gouvernement autrichien, comme l’a confirmé à l’. l’organisation de la Davis Tasse.

Le gouvernement autrichien a décrété ce vendredi un confinement de 20 jours à partir de lundi prochain pour stopper la contagion, après avoir atteint 1 000 cas pour 100 000 habitants en sept jours et un record de 15 809 positifs au cours des dernières 24 heures, avec plus de 500 patients en unité de soins intensifs. Il a également imposé la vaccination obligatoire de toute la population en février.

Cette décision signifie que les matches de la phase de groupes qui devaient se jouer entre le jeudi 25 novembre et le dimanche 28 à Innsbruck, avec les équipes d’Autriche, de Serbie et d’Allemagne (groupe F) et de France, République tchèque et Grande-Bretagne (groupe C), et les quarts de finale du mardi 30 doivent joué sans public dans les tribunes.

« Je sais que les équipes, les organisateurs et tous ceux qui impliqués dans l’événement partageront notre déception que la phase finale de la Coupe Davis à Innsbruck, il doit se tenir à huis clos », a déclaré le président de la Fédération internationale de tennis (ITF), David Haggerty, dans un communiqué.

La société organisatrice du tournoi, Kosmos Tennis, a exprimé sa déception par l’intermédiaire de son PDG, Enric Rojas. « Nous sommes désolés pour les fans, qui attendent ce tournoi depuis des mois », a déclaré l’exécutif, ajoutant que « la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans l’événement sont la priorité absolue ».

L’organisation s’est assurée de maintenir rencontres entre Kosmos, l’ITF et la société organisatrice locale, Emotions, et qu’il informera bientôt via le site officiel de la manière dont ceux qui ont acheté des billets seront indemnisés. Jusqu’à présent, quelque 15 000 places avaient été vendues pour regarder les matchs d’Innsbruck, ont confirmé à . des sources de l’organisation.

Dans une interview à . publiée ce vendredi, Le directeur de Kosmos Tennis, Enric Rojas, a expliqué que jusqu’à présent, plus de 60 000 billets avaient été vendus entre les trois sites (Madrid, Innsbruck et Turin), 33 % de plus que lors de la dernière édition de Madrid 2019. Le confinement autrichien retranche 15 000 places à ce montant.