La Coupe Davis s’engage pour une édition durable avec l’environnement

11/03/2021

Le à 15:09 CET

.

La fase final de la Copa Davis, que se disputará en Madrid entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre, celebrará la primera edición sostenible del torneo a través del programa ‘Make it green’ de Ecovidrio’, que contempla ocho objetivos de conservación de l’environnement.

Certaines des mesures durables qui seront mises en œuvre sont l’utilisation de bus électriques comme navette pour la mobilité des supporters, le recyclage des cordes des raquettes et des balles du tournoi, l’élimination du papier aux entrées, la compensation des empreinte carbone en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en luttant contre le gaspillage alimentaire.

« La Coupe Davis est une plateforme importante pour transmettre des valeurs telles que la durabilité. Nous devons prendre soin de l’environnement et de la planète. Nous devons sensibiliser les gens à le faire maintenant car chaque jour qui passe est un jour perdu », a déclaré le footballeur Gerard pique, président de Kosmos, organisateur du tournoi.

L’héritage que laissera la Coupe Davis à Madrid sera également une réplique du saladier des vainqueurs en verre et qui sera placé dans un club de tennis du quartier de Carabanchel, comme l’a révélé Borja Martiarena, directeur marketing d’Ecovidrio.

Pour encourager le recyclage du verre, 15 000 tickets seront distribués aux citoyens qui recycleront trois conteneurs dans les conteneurs spéciaux distribués par différentes municipalités de la Communauté de Madrid.

« Nous encourageons les gens à recycler. Pour un kilo de verre deux billets gratuits. En 2019, il y avait plus de 15 000 personnes et cette année j’espère qu’elles pourront être surmontées. La Coupe Davis est un événement par équipe et l’équipe c’est nous tous », il a avoué Piquer.

La présentation de cette initiative durable avec l’environnement a également été suivie par José Antonio Martínez Paramo, coordinateur général de la zone de gouvernement environnemental de la mairie de Madrid, et Paloma Martin, ministre de l’Environnement, du Logement et de l’Agriculture de la Communauté de Madrid.