La coupe de David Ayer de Suicide Squad n’a pas été mieux testée que la coupe de DC, selon le producteur

Le producteur de DC Universe, Charles Roven, qui a joué un rôle dans les deux films de Suicide Squad ainsi que dans d’autres titres de DC comme Justice League et Wonder Woman, a dévoilé la coupe de David Ayer de Suicide Squad. Le producteur a expliqué que lorsque la coupe préférée de David Ayer a été présentée pour tester le public par rapport à la coupe préférée du studio, le public a aimé les deux à peu près de la même manière.

Après que David Ayer a publié une déclaration discutant de son expérience avec Suicide Squad, le Hollywood Reporter a demandé à Roven s’il avait vu le “montage à pleine maturité de Lee Smith” auquel Ayer faisait référence.

“Quand le studio espérait remplacer John [Gilroy], l’éditeur d’origine, nous avons suggéré Lee », a expliqué Roven. « C’est l’un des plus grands éditeurs. Il a été accusé d’avoir tenté d’adopter une approche légèrement différente, mais de ne pas totalement changer le ton du film avec son travail. De toute évidence, d’après ce que dit David, c’est la version qu’il aimait le mieux de toutes les versions.”

Il a également confirmé qu’il y avait beaucoup de conflits entre ce que le studio voulait du montage et ce que voulait Ayer, obligeant les deux parties à négocier vers le montage final. En ce qui concerne les tests d’audience, Roven a déclaré qu’Ayer avait sélectionné un montage qui correspondait le mieux à sa vision, mais a également précisé que le montage utilisé pour ce test n’était pas celui de Lee Smith.

“C’est quelqu’un d’autre qui est entré. La version studio était également composée de différents éditeurs”, a expliqué Roven. “Nous avons testé les deux versions. Ils ont testé exactement les mêmes. Parce qu’ils ont testé exactement les mêmes, David et le studio et nous-mêmes, c’est-à-dire Rich et moi et les chefs de DC à l’époque – sur Berg et Geoff Johns – nous nous sommes tous assis dans une pièce et j’ai essayé de trouver ce qui serait le meilleur des deux versions.”

Alors que Suicide Squad était un succès au box-office, il a été largement critiqué par les critiques. Le nouveau The Suicide Squad de James Gunn a eu beaucoup plus de chance auprès des critiques, affichant actuellement un score cumulé de 72 sur le site sœur de Gamespot, Metacritic.