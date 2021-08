La Coupe du monde 2022 affectera-t-elle la nouvelle saison de Premier League ? Tous les détails sur les rencontres et les horaires avant la course mouvementée

in

La saison 2021/22 de Premier League devrait démarrer ce week-end alors que le football d’élite continue d’avancer rapidement avant la Coupe du monde 2022.

Le verrouillage de COVID-19 a vu le dernier trimestre se condenser pour s’adapter à tous les matchs après le début de la campagne avec un mois de retard.

La Premier League devra faire place à la Coupe du monde 2022 l’hiver prochain

Il y a eu plus de matchs en milieu de semaine que jamais auparavant, car l’élite a été accélérée pour s’adapter aux championnats d’Europe réorganisés au cours de l’été.

Les joueurs ont eu peu de temps pour se reposer avant la nouvelle saison, mais la campagne 2021/22 devrait revenir à un format plus traditionnel.

Mais, avec la Coupe du monde du Qatar à venir à l’hiver 2022, il y a encore beaucoup de football à l’horizon et les pouvoirs en place sont occupés à essayer de s’assurer que tout se met en place.

La Coupe du monde 2022 affectera-t-elle la nouvelle saison de Premier League ?

La nouvelle saison nationale débutera le 13 août et se déroulera, comme d’habitude, jusqu’au 22 mai.

Les matchs reviendront à un format plus familier contrairement à la saison dernière et aucun football majeur n’aura lieu l’été prochain.

Cette saison sera également la deuxième à avoir une trêve hivernale en février.

La Coupe du monde du Qatar se déroulera alors fin 2022, ce qui entraînera des perturbations majeures pour la prochaine campagne de Premier League.

La Coupe du monde 2022 aura lieu au Qatar

Le tournoi débutera le lundi 21 novembre 2022 et se poursuivra jusqu’à la finale le dimanche 18 décembre.

La Premier League met en place des plans pour y faire face.

Il est prévu que la saison 2022/23 débutera une semaine plus tôt et se terminera une semaine plus tard.

Les joueurs devraient ensuite bénéficier d’environ une semaine de repos avant et après la Coupe du monde.

Cela signifie que les joueurs pourraient participer à la ligue neuf jours seulement avant le début du tournoi et revenir au football national huit jours après la finale, le lendemain de Noël 2022.

Il ne devrait y avoir que six week-ends sans matchs de Premier League.

Il est entendu que les matchs de championnat seront également interrompus, mais les ligues 1 et 2 devraient se poursuivre pendant le tournoi.