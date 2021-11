11/07/2021 à 23:31 CET

Max Verstappen a remporté sa troisième victoire sur le territoire mexicain après celles obtenues en 2017 et 2018. Et ce qui est plus important au niveau du titre : ce dimanche est sa neuvième victoire de la saison. Un succès retentissant qui lui permet de commencer ouvertement à envisager la possibilité de remporter sa première couronne en Formule 1.

« Il y a un long chemin à parcourir, mais bien sûr la Coupe du monde a basculé », reconnaît-il. Max, qui reste prudent en l’absence de quatre grands prix pour conclure la saison. « Je sais aussi que le championnat peut tourner très vite, il faut donc rester concentré et continuer à travailler comme d’habitude. J’ai hâte d’aller au Brésil, j’y ai de très bons souvenirs. »

Verstappen Il a expliqué que le moment critique de la course ce dimanche au Mexique était le départ, lorsqu’il a réussi à prendre la tête dans le premier virage, car cela lui a donné l’air pur dont il avait besoin pour exploiter le potentiel de rythme de sa Red Bull. « C’était incroyable d’être les trois, Bottas, Hamilton et moi, en parallèle, et il s’agissait de essayez de freiner le plus tard possible. Je suis resté sur la piste et je suis passé de la troisième à la première place, et c’est essentiellement ce qui a défini ma carrière, car alors J’ai pu me concentrer sur moi-même. La voiture avait un rythme impressionnant, donc j’ai pu faire mon truc. »