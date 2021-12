La Coupe du monde biennale « cannibaliserait » le football féminin, selon le patron de l’UEFA

« C’est simplement une mauvaise idée et cela n’arrivera pas parce que c’est une mauvaise idée, pas parce que nous nous y opposons », a déclaré Ceferin.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a réitéré son opposition au projet de la FIFA d’organiser une Coupe du monde biennale, affirmant que le tournoi féminin ou les Jeux olympiques seraient affectés s’ils avaient lieu la même année que la phase finale.

L’instance dirigeante du football européen et son homologue sud-américain CONMEBOL se sont fermement opposés à l’idée qui, selon le président de la FIFA, Gianni Infantino, créerait 4,4 milliards de dollars de revenus supplémentaires pour l’organisation mondiale du football.

« L’Europe et l’Amérique du Sud sont contre (le plan) et ce sont les seuls (continents avec) des vainqueurs de Coupe du monde dans l’histoire. Le problème est que la Coupe du monde doit avoir lieu tous les quatre ans pour être intéressante », a déclaré Ceferin à la foire Expo 2020 de Dubaï.

«Deuxièmement, si c’était tous les deux ans, cela cannibaliserait le football féminin car ce serait la même année que le football féminin (Coupe du monde), d’autres sports, les Jeux olympiques – beaucoup d’erreurs.

« C’est simplement une mauvaise idée et cela n’arrivera pas parce que c’est une mauvaise idée, pas parce que nous nous y opposons. »

Les plans de la FIFA ont suscité l’inquiétude du Comité international olympique (CIO), car les participants à un sommet plus tôt ce mois-ci ont exprimé de « sérieuses préoccupations » concernant les propositions et leur impact sur le calendrier sportif mondial.

« Pourquoi les Jeux Olympiques ont-ils lieu tous les quatre ans ? Parce que c’est un événement qu’il faut attendre avec impatience (pour), qu’il faut attendre (pour), et il faut en profiter », a ajouté Ceferin.

«Et c’est le plus grand événement de football – il doit avoir lieu tous les quatre ans. Mais c’est très clair : 75 % des fans dans le monde rejettent l’idée (d’une Coupe du monde biennale).

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.