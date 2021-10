La Coupe du monde de montgolfières est le nouveau sport qui a pris d’assaut Internet

Ce n’est pas souvent que nous avons un nouveau sport qui capture l’imagination du monde entier, sans parler d’un jeu auquel vous avez probablement joué quand vous étiez enfant. Le week-end dernier, la « Coupe du monde de ballons » s’est déroulée en Espagne et a connu un succès inimaginable.

Juste au cas où vous n’auriez pas encore compris ce qu’est le jeu : c’est un jeu de type « Balloon Keep Up », dans lequel les concurrents lancent un ballon en l’air et continuent de jouer jusqu’à ce que le ballon touche le sol.

Il n’y avait que deux règles dans la « Coupe du monde de ballons », vous ne pouvez pas entraver le chemin de votre adversaire vers le ballon, et tous les coups doivent être dans un mouvement ascendant – ce qui rend illégal le fait de planter le ballon dans le sol, comme un jeu de volley-ball.

Les jeux se déroulaient sur un décor qui ressemblait à un salon. Comme touche supplémentaire, une Volkswagen a été amenée sur le plateau de la finale, car dans le monde du maintien d’un ballon en l’air, pourquoi ne pas aussi avoir une voiture ?

Si vous pensez que personne ne regarderait ça, détrompez-vous. L’événement a été plus populaire que l’imagination la plus folle de quiconque, recevant plus de 8 millions de vues sur Twitch, culminant avec plus de 600 000 téléspectateurs simultanés pour la finale. Ce match a vu le Pérou Francisco De La Cruz battre l’Allemand Jan Spiess 6-2, pour donner au Pérou tous les droits de vantardise dans le monde de garder un ballon en l’air.

L’événement était une œuvre d’art marketing. Inspiré par les vidéos virales TikTok de personnes jouant à « Balloon Keep Up », le populaire streamer espagnol Ibai s’est associé à Gerard Pique de Barcelone pour organiser l’événement.

Il reste à voir s’il ne s’agissait que d’un feu de paille ou du début du prochain grand sport mondial, mais c’est toujours un plaisir d’assister à la naissance de quelque chose de beau.