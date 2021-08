La Coupe du monde de rugby à XV en Angleterre reportée à 2022 alors que les organisateurs admettent leur défaite après le retrait de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande

in

La Coupe du monde de rugby à XV de cet automne a été reportée à 2022, ont confirmé les organisateurs.

L’événement, qui devait initialement se tenir en Angleterre en octobre et novembre, a été repoussé en raison de problèmes de sécurité au milieu de la pandémie de coronavirus.

.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont forcé la main des organisateurs

L’Australie et la Nouvelle-Zélande s’étaient déjà retirées en invoquant des problèmes de bien-être et de sécurité des joueurs et malgré les plans initiaux d’aller de l’avant de toute façon, les responsables ont pris la décision de reporter lors d’une réunion d’urgence du conseil d’administration mercredi.

La décision de reporter devrait affecter les compétitions masculines, féminines et en fauteuil roulant, qui devaient toutes se tenir simultanément en Angleterre.

« Nous pouvons annoncer ce matin que le tournoi sera reporté à 2022 », lit-on sur un tweet des organisateurs.

“Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour organiser le tournoi cette année, mais ce n’est pas le cas.”

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

