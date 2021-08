La Coupe du Monde de Rugby France 2023 intègre BookMyShow en tant qu’agent de voyage officiel en Inde

Au total, dix villes, de Lille au nord à Toulouse au sud, accueilleront 20 équipes disputant 48 matchs sur neuf sites en France.

BookMyShow a été nommé agent de voyage officiel de l’Inde pour la Coupe du monde de rugby 2023. Le tournoi se déroulera en France du 8 septembre 2023 au 28 octobre 2023. Conformément au partenariat, BookMyShow proposera des forfaits de voyage avec billet inclus. . En plus de ceux-ci, la plate-forme offrira également des options de forfaits personnalisés pour les groupes d’incitatifs d’entreprise à leurs partenaires et employés. Les fans du pays pourront réserver ces forfaits à partir du 25 août 2021 et vivre l’action en direct dans les stades.

La prochaine Coupe du monde de rugby 2023 en France marque un événement emblématique dans le monde du sport, avec des fans du monde entier, Anil Makhija, COO – spectacles et lieux en direct, a déclaré BookMyShow. « Au fil des ans, BookMyShow s’est associé à des événements sportifs mondiaux, permettant une expérience et rapprochant les fans du sport qu’ils aiment. En tant qu’agent de voyage officiel, nous visons à offrir une combinaison de la Coupe du monde de rugby 2023 et du charme de la France à des millions de nos utilisateurs dans le pays », a-t-il ajouté.

La Coupe du monde de rugby France 2023 commémorera les 200 ans du rugby et sera la dixième Coupe du monde de ce sport. Le tournoi devrait accueillir plus de 450 000 spectateurs internationaux avec plus de deux millions de billets disponibles sur tous les sites. Cet événement sportif offrira aux fans une plate-forme idéale pour profiter des matchs et découvrir les options hôtelières et touristiques de la France, a déclaré Emmanuel Lenain, ambassadeur de France en Inde. « Se déroulant dans dix villes de France, les visiteurs auront également l’occasion de découvrir différentes facettes de la culture, de la gastronomie, de l’histoire et du patrimoine propres à chacune de ces villes. Paris accueillera également les Jeux Olympiques de 2024, ce qui renforcera la forte association de la France avec le sport et les événements sportifs mondiaux », a-t-il ajouté.

Au total, dix villes, de Lille au nord à Toulouse au sud, accueilleront 20 équipes qui disputeront 48 matchs sur neuf sites en France pour concourir pour la Webb Ellis Cup. Le match d’ouverture prévu le 8 septembre 2023 se jouera entre la France et la Nouvelle-Zélande, pays hôte, au Stade de France.

Lire aussi : Les cordes Shyam Steel à Lovlina Borgohain et Manpreet Singh en tant qu’ambassadeurs de la marque

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.