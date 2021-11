La Coupe du monde des clubs, dans son intégralité

28/11/2021 à 02:06 CET

La Coupe du monde des clubs 2021 a déjà défini tous ses participants après la victoire de Palmeiras, en Copa Libertadores 2021. Le tournoi organisé par la FIFA se jouera, dans cette édition, aux Emirats Arabes Unis et ses dates définitives ne sont pas encore définies, qui seront annoncées lundi lors du tirage au sort. lieu du tournoi.

Les sept équipes participantes sont : Chelsea (champion de la Ligue des champions 2020/21), Palmeiras (champion de la Copa Libertadores 2021), Monterrey (champion de la Ligue des champions Concacaf 2021), Al-Ahly (champion de la Ligue des champions d’Afrique), Al-Hilal (2021 Champion d’Asie de la Ligue des champions), Auckland City (nominé à l’OFC) et Al-Jazira (champion de la Ligue arabe du Golfe 2020-21).

Ce sera la dernière édition du Mundialito avec le même format qu’il a depuis 2005. Il y aura un premier match nul entre le représentant de l’Océanie et l’équipe locale. En quarts de finale, des représentants de la Concacaf, de l’Asie et de l’Afrique participeront. Les champions d’Europe et d’Amérique du Sud ne joueront que les demi-finales.

Lors de la dernière édition, disputée en février, le Bayern s’était proclamé champion en battant (1-0) en finale les Tigres, du Mexique, et a signé la saison parfaite, avec six titres remportés sur six disputés, égalant le sextet de Guardiola au Barça.

Palmeiras, qui participera pour la deuxième fois consécutive, a fini par s’incliner en demi-finale face aux Tigres (0-1) avec un peu de français Gignac.