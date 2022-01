« La Coupe est faite pour que d’autres équipes gagnent »

01/06/2022 à 19:34 CET

Allvaro CerveraL’entraîneur de Cadix a critiqué le format actuel de la Copa del Rey et a déclaré que son équipe n’aspirait pas à remporter cette compétition malgré le match nul contre Fuenlabrada.

« C’est très difficile de jouer ce type de match, un Kings Day, à quatre heures de l’après-midi. la Copa del Rey, une compétition faite pour que d’autres équipes gagnent et non Cadix « Il a souligné lors de la conférence de presse qui a suivi.

« Les tirages ne sont pas purs, normalement ils se jouent au domicile de l’adversaire le plus faible sans allers-retours. Cela déjà, de mon point de vue, n’est pas juste. Une compétition se joue exactement au moment où elle est tirée au sort, il faut faire des allers-retours et c’est tout. En plus il y a des équipes qui n’entrent que je ne sais combien de finale car elles sont dans d’autres compétitions », a-t-il ajouté.

« Cette compétition est conçue pour qu’au final arrivent le Real Madrid, Barcelone ou l’Atlético, qui sont les meilleurs. Et pour que des équipes modestes puissent faire le box-office, ce qui je pense est bien conçu. Nous sommes un peu à la hauteur de Let Fuenlabrada ou une équipe similaire vous attrape un jour, vous gagne et en fait l’actualité nationale. Ou Barcelone ou Madrid vous prend et vous élimine », a-t-il déclaré.

Malgré cela, il a accepté la victoire : « De bonnes choses nous arrivent est bien accueilli car en ce moment en Liga tout est une mauvaise nouvelle. Nous savons que la Coupe n’est pas une compétition pour nous, plusieurs fois l’entraînement nous perturbe, les gens qui doivent arrêtez-vous pour les blessures. «

« Le jeu pour moi est très équilibré, la différence de catégorie a à peine été remarquée. En première mi-temps, je pense que nous avons été meilleurs qu’eux, ils ont été meilleurs en seconde. Nous n’avons pas tiré au but mais nous avons eu des situations pour elle, que pour moi c’est la chose importante. Et dans le football, il ne s’agit pas de tirer plus ou moins mais de quand on peut, pour le dire. Nous avons eu la chance de le faire », a-t-il ajouté.

En outre, en a profité pour demander des renforts en hiver: « Nous avons besoin de joueurs dans cette catégorie. Les postes m’importent peu. Nous devons renforcer l’équipe avec des joueurs habitués à jouer dans cette catégorie, ce qui implique de jouer en First tactiquement, techniquement et physiquement. Qu’ils nous donnent un plus. »