La Coupe et les blessures pressent Gérone

02/12/2021 à 22:00 CET

Tatiana Perez

La Coupe du Roi « Ça ne vient pas au meilleur moment & rdquor; pour Gérone, mais il n’y a pas d’autre choix que d’y faire face avec « l’équipe la plus compétitive & rdquor; possible. Bien sûr, « en pensant à lundi et en sachant que la Liga est la chose la plus importante & rdquor;. Míchel Sánchez est clair.

L’équipe rojiblanco se lève tôt ce jeudi pour se rendre à Puertollano, où elle jouera ce soir le premier match nul du tournoi contre Calvo Sotelo, de la Deuxième RFEF, au stade El Cerrú (20h00, Footters).

Compte tenu du nombre de blessés subis par l’équipe première, avec les blessés Nahuel Bustos, Pablo Moreno, Valery Fernández, Ramon Terrats, Óscar Ureña, Darío Sarmiento et Borja García, L’entraîneur n’a pu reposer que trois footballeurs : Cristhian Stuani, Bernardo Espinosa et Jairo Izquierdo.

Les autres accumulent également de nombreuses minutes de compétition, bien que le plus sûr soit qu’ils doivent participer car il ne peut y avoir que quatre joueurs de la filiale dans le onze de départ et Míchel les a.. Sans attaquants, Dawda Camara a tous les chiffres pour être titulaire. En plus du gardien Adrián Ortolá, qui n’a pas encore fait ses débuts avec Gérone depuis son arrivée l’hiver dernier sur le marché. « Il jouera parce qu’il le mérite & rdquor ;, a assuré le sélectionneur.

Compositions probables :Puertollano : Simón, Ordóñez, Ricardo, Dani Martín, Fran Sabaté, Iván Limón, Hinojosa, Abraham, Valdivia, Juanfri et Ribalta.

Gérone : Ortolá, Arnau, Bienne Farrés, Santi Bueno, Juanpe, Juncà, Kébé, Artero, Pol Lozano, Baena et Dawda.

Arbitre: Milla Alvéndiz (andalouse)