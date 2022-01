La Coupe, l’épine de Simeone

01/05/2022 à 21:30 CET

Jonathan Moreno

C’est la Copa del Rey synonyme de frissons pour un Simeone habitué à la gloire dans sa décennie rouge et blanc. Gérone, Cultural et Cornellà maudissent l’imaginaire athlétique, avec trois éliminations douloureuses contre des rivaux, a priori, moins que ceux de Canillejas. « Il va falloir trouver des solutions, si on est l’année prochaine & rdquor ;, a-t-il déclaré avec véhémence après être tombé chez les verts lors de la dernière édition, dans certaines manifestations qui ont fait craindre pour leur avenir.

Échaudant au fur et à mesure de la compétition, l’Argentin a mis un « point » de plus d’intensité dans l’entraînement afin que ses élèves ne tombent pas dans la complaisance. Le onze, à quelques exceptions près comme Lecomte d’Oblak, sera bien reconnaissable, bien que toujours conditionné par les pertes. Encore un autre signe de l’importance du deuil. Vrsaljko et Lodi occuperont les ailes, tandis que Llorente et Carrasco se disputeront une place dans le noyau. Le Madrilène revient après une blessure et pourrait avoir des minutes.

L’autre inconnue est à l’avant, où Cunha prend confiance et jouera le titre avec Griezmann, récemment remis du coronavirus. Luis Suárez sera la référence, puisqu’il devra se reposer en raison d’un penalty en Ligue.

Le duel se jouera au Metropolitano à la demande de Rayo Majadahonda, puisque de cette façon vous pourrez avoir une plus grande capacité. L’Atlético fera office de visiteur.

Compositions probables :

Rayo Majadahonda: Gorka Giralt; Cristian Pérez, marié, Borja González, Ángel Bastos; Jesús Bernal, Tassendero, Raúl Sánchez, Juanjo; Mawy, Rubén Sánchez.

Athlète de Madrid: Lecomte; Vrsaljko, Felipe, Giménez, Lodi ; Llorente ou Carrasco, De Paul, Kondogbia, Lemar ; Cunha ou Griezmann, Luis Suárez.

Arbitre: Jaime Latre (Aragonais).

Stade: Wanda Metropolitano.

Heure: 21h30.