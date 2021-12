La Coupe Libertadores 2022 commence à rouler

20/12/2021 à 08h00 CET

La Copa Libertadores 2022 débute ce lundi au palais des congrès Conmebol, à Luque (Paraguay), avec le tirage au sort des deux premières phases préliminaires, qui commencera à être joué dans la semaine du 9 février.

En premier lieu, les trois croix de la première phase seront définies, qui seront jouées dans les deux sens. La principale nouveauté est la présence de Montevideo City Torque, une équipe de City Group qui disputera pour la première fois la meilleure compétition de clubs sud-américains.

Dans le pot A, il y en a trois historiques : Olimpia (Paraguay), trois fois champion continental (en 1979, 1990 et 2022) ; Barcelone, ​​de Guayaquil, qui, lors de la dernière édition, a atteint les demi-finales où il a été battu par Flamengo; et Bolívar (Bolivie) et son altitude redoutée de La Paz.

Dans le pot B se trouveront le Deportivo Lara (Venezuela), Montevideo City Torque (Uruguay) et l’Universidad César Vallejo (Pérou).

UNE DEUXIÈME PHASE DE GRAND RESPECT

Les trois équipes gagnantes de la première phase intégreront le pot B de la deuxième phase aux côtés d’América (Brésil), de Plaza Colonia (Uruguay), d’Everton (Chili), d’Audax Italiano (Chili) et d’un représentant colombien encore à définir.

Dans le pot A, quant à lui, seront les équipes les plus puissantes : Atlético Nacional (Colombie), Fluminense (Brésil), Estudiantes (Argentine), Guaraní (Paraguay), qui entraîne le Catalan Fernando Jubero, The Strongest (Bolivie), Universitario (Pérou), Universidad Católica (Équateur) et Monagas (Venezuela).

Les vainqueurs des huit croix de la deuxième phase, entreront dans un dernier match nul, le troisième, qui finira par définir, en quatre nouveaux face-à-face, les quatre équipes qui entreront dans la phase de poules. Les perdants, en revanche, iront en phase de groupes de la Copa Sudamericana.

Cette année prochaine, la Copa Libertadores aura un mois de compétition en moins, en raison de la Coupe du monde au Qatar, en novembre. Il débutera en février avec les phases précédentes, en avril débutera la phase de groupes et la finale, qui pour la quatrième fois se décidera sous forme de match unique, est prévue le 29 octobre, au stade Monumental, à Guayaquil. (Equateur), ce qui représente un mois avant la finale de cette dernière édition que Palmeiras s’est imposée face à Flamengo (2-1).