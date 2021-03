La coupe Snyder est une meilleure version de Justice League. Mais cela crée un dangereux précédent

Coupe du réalisateur Zack Snyder Ligue de justice, sortie le 18 mars sur HBO Max, c’est bien mieux que la version originale sortie en salles en 2017. Il fallait bien. La coupe théâtrale du film de super-héros de DC Comics était un méli-mélo dissonant de deux styles de réalisateur radicalement différents qui laissaient le public confus, les critiques peu impressionnés et le studio aurait subi une perte financière.

Pendant le tournage, Snyder a quitté le projet après la mort soudaine et tragique de sa fille et d’un autre réalisateur, Joss Whedon de Avengers la renommée, a pris le relais. Whedon a repris une grande partie du film, et que ce soit à cause d’une mauvaise communication ou d’une interférence du studio, l’intrigue est devenue incompréhensible – et Whedon a parsemé de plaisanteries pour essayer d’égayer le ton sombre de son prédécesseur, à la consternation des fans les plus dévoués de Snyder.

La nouvelle coupe de Ligue de justice, surnommé le Snyder Cut par les fans sur Internet, dure quatre heures épuisantes. Mais Snyder utilise judicieusement son temps d’exécution doublé. Alors que la version de Whedon évoquait des histoires vagues et larmoyantes, Snyder donne à chaque héros des enjeux personnels, en particulier Cyborg de Ray Fisher: sa relation tendue avec son père devient le cœur du film. Le méchant Steppenwolf, lui aussi, a un motif: se racheter auprès de sa méchante famille.

Les batailles CGI sont plus belles, plus longues et plus sanglantes, si c’est votre truc. N’est plus bipolaire, le film est la vision d’un homme, pour le meilleur ou pour le pire. C’est uniformément sombre – et pas seulement au sens figuré: Snyder a transformé plusieurs scènes de jour en scènes nocturnes troubles. (Points pour la cohérence, sinon pour la clarté visuelle.) Et il a dit qu’il donnait une partie des profits à des programmes de prévention du suicide.

Snyder a transformé un mauvais film en un film moins mauvais. Dans une pandémie où les blockbusters sont rares, c’est peut-être le bienvenu. Mais le voyage ici était chargé. Un groupe de fans opérant sous la bannière #ReleaseTheSnyderCut a intimidé Warner Bros.en donnant à Snyder 70 millions de dollars pour refaire le film. (C’est un changement radical pour un film de super-héros, mais aurait pu financer un nouvel original charmant film.)

Ce n’était pas une campagne de rédaction de lettres pittoresque. Alors que certains fans utilisaient innocemment le hashtag dans l’espoir d’obtenir un meilleur film, un contingent toxique a spammé les producteurs, les critiques et les fans du rival Marvel Cinematic Universe avec des commentaires en colère et des menaces. En capitulant devant les fans qui emploient des tactiques douteuses pour obtenir ce qu’ils veulent, Warner Bros.a peut-être créé un dangereux précédent. Si tel est l’avenir du cinéma, qui est vraiment aux commandes?

Ces ventilateurs ne fonctionnaient pas dans le vide. Snyder les a encouragés en créant des comptes de réseaux sociaux dédiés à ce à quoi aurait ressemblé sa version. Il a utilisé le hashtag lui-même, tout comme les stars Ben Affleck et Gal Gadot. Snyder a déclaré qu’il refusait de regarder la version de Whedon, et il a soutenu que la plupart de ses fans – avec qui repose l’avenir de sa carrière de cinéaste – ne sont pas toxiques.

Snyder avait autrefois été l’architecte de l’avenir des films de super-héros de DC, un auteur oint pour reprendre le flambeau de Christopher Nolan à la suite de son très influent Chevalier noir trilogie. Au début des années 2010, Warner Bros.était en train de rattraper l’univers cinématographique Marvel. Whedon avait cimenté le ténor de ces films – plaisanterie, coup de poing, plaisanterie, coup de poing – avec les deux premiers Avengers films, en contraste frappant et résolu avec Batman sérieux et sérieux de Nolan.

Snyder a attrapé le football là où Nolan l’a laissé et a sprinté de l’avant avec un monde fictif encore plus austère dans Homme d’acier et Batman contre Superman. Le 2014 Film Lego se moque de lui et de Nolan sur les super-héros maussades avec une chanson thème de Batman: «Darkness. Pas de parents. Très riche. Un peu le rend meilleur. C’est l’essence de chaque film de Snyder. Dans ses films, le seul trait de personnalité de Batman est la colère – que ses parents ont été assassinés, que le Joker l’a embarrassé, que Superman est plus fort que lui. Contrairement à Nolan, qui a lutté avec des questions politiques dans ses films Batman – avec succès ou non – les films de Snyder fument vers la profondeur.

Ils ont également lutté contre les critiques et pataugé au box-office. Warner Bros. a largement abandonné sa vision de l’avenir des films DC: Superman et Batman sont tous deux en train de redémarrer avec de nouveaux acteurs. Les films les plus réussis de DC au box-office, Wonder Woman et Aquaman, se vanter d’un ton résolument plus flottant. Snyder n’est plus prévu pour plus de films de super-héros et travaille sur une adaptation d’Ayn Rand’s La tête de fontaine.

Jusqu’à récemment, Warner Bros. n’avait aucune raison de publier une version de Ligue de justice qui met en place de futures suites qui ne se manifesteront jamais. Mais ces calculs ont changé avec la pandémie, car la société est devenue dépendante de son service de streaming, HBO Max, plutôt que de sorties en salles. Lancer le Snyder Cut sur un service de streaming créerait du buzz et recruterait des abonnés.

Il est facile de voir pourquoi le style de Snyder résonne avec un certain contingent en ligne. Certains des fans de Snyder ont mis au pilori les films Marvel et Whedon en particulier, affirmant que ces films sont «pour les enfants». (Ces derniers mois, plusieurs acteurs, dont Ligue de justiceRay Fisher, ont accusé Whedon d’intimidation sur le plateau, ajoutant de l’énergie au feu en ligne.) En revanche, ils croient que Snyder propose une version adulte de la bande dessinée – plus sombre et plus sanglante – qui justifie leur obsession continue pour les histoires qu’ils ont lues pour la première fois dans l’enfance .

Le sous-ensemble le plus laid de ces fans fétichise le «bon vieux temps» où les héros étaient principalement blancs, hétéros et masculins. Certains cherchent à protéger à tout prix cette version nostalgique mais exclusive de la narration. Les trolls d’autres fandoms ont souvent déployé les mêmes tactiques toxiques que les fans de #SnyderCut pour conduire les femmes et les personnes de couleur hors ligne.

Lorsque les joueuses ont poussé pour plus de femmes – et plus de femmes entièrement vêtues – dans les jeux vidéo, les hommes mécontents, accrochés aux jeux sexistes de leur jeunesse, les ont endurcis.

Quand une femme entièrement chasseurs de fantômes créé en 2016, les fans ont accusé les créateurs de «ruiner leur enfance» et ont conduit la seule star noire du film, Leslie Jones, hors ligne avec du vitriol raciste et sexiste.

Quand Rian Johnson Le dernier Jedi tué Luke Skywalker, Guerres des étoiles les fans qui avaient grandi avec le visage de Luke sur leurs boîtes à lunch étaient furieux de la décision de mettre en scène des personnages blancs plus âgés et d’introduire une distribution plus jeune et plus diversifiée; ils ont harcelé l’un de ces membres de la distribution, Kelly Marie Tran, jusqu’à ce qu’elle quitte elle aussi les réseaux sociaux.

Et les fans de super-héros de DC ont essayé de déposer de mauvaises critiques en masse pour réduire les scores des fans de Rotten Tomatoes des films Marvel Panthère noire et Capitaine Marvel, forçant Rotten Tomatoes à interdire les cotes avant le début d’un film. Ce n’est pas un hasard si ce sont les premières sorties en solo d’un Noir et d’une super-héros féminine dans cette franchise.

Ces fans ont trouvé le succès: les menaces à la bombe ont empêché les joueuses de premier plan de prendre la parole lors d’événements; Jason Reitman en fait un autre chasseurs de fantômes suite, disant qu’il rend la franchise «aux fans». Et JJ Abrams a largement retracé les événements de Dernier Jedi dans son suivi, La montée de Skywalker, mettre de côté le personnage de Tran dans l’histoire.

Les films Greenlighting basés sur des campagnes de fans peuvent sembler être un moyen démocratique de faire des films. Mais en réalité, le pouvoir n’est pas avec le peuple mais avec un petit contingent bruyant de fans prêts à cracher de la haine. Le Snyder Cut, aussi nouveau et amélioré soit-il, est la dernière récompense pour leur mauvais comportement.

Mais c’est peut-être aussi la conclusion inévitable d’une saga qui se déroule dans une industrie dans laquelle l’argent parle plus que même les trolls. L’argent, bien sûr, peut aussi parler sous la forme de reçus au guichet – c’est pourquoi, suite au succès de Wonder Woman et Panthère noire, nous sommes maintenant prêts à voir plus de Harley Quinn et un film de Black Superman. Si l’argent comptant doit établir l’ordre du jour, espérons que cet ordre du jour nous fera au moins avancer plutôt que de nous mettre en place.