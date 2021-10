La Cour accorde une prolongation dans l’action en contrefaçon Eddy Grant c. Donald Trump

Un juge fédéral a officiellement accordé une prolongation dans le procès très médiatisé pour violation du droit d’auteur impliquant l’auteur-compositeur-interprète de 73 ans Eddy Grant et l’ancien président Donald Trump.

La confrontation sous-jacente dans la salle d’audience a débuté en septembre 2020, lorsque l’ancien candidat aux Grammy, Eddy Grant, a accusé Donald Trump (ainsi que d’autres accusés) d’avoir enfreint « Electric Avenue » (1983) dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de l’ancien président. . Le clip de 55 secondes a été diffusé pendant environ 20 jours avant que la plate-forme de médias sociaux ne le supprime, et Grant a déclaré dans sa plainte que ni lui ni son équipe n’avaient « concédé sous licence aucun droit sur la composition à M. Trump » ou au campagne Trump.

À la fin du mois dernier, le président du tribunal a rejeté la requête en irrecevabilité des défendeurs – tout en reconnaissant que « parce que l’utilisation équitable est une enquête factuelle, il est rarement approprié pour un tribunal de se prononcer sur l’usage loyal au stade de la requête en irrecevabilité. . » Comme cela a été le cas dans d’autres poursuites pour violation du droit d’auteur, les défendeurs ont soutenu leur argument d’utilisation équitable en affirmant que l’utilisation de la chanson était à la fois « transformatrice » et non commerciale.

Soit dit en passant, Drake est sorti vainqueur à deux reprises de sa bataille juridique concernant un échantillon non autorisé de « Jimmy Smith Rap » dans « Pound Cake/Paris Morton Music 2″. Début février 2020, une cour d’appel a déterminé que l’échantillon en question était « transformateur » et constituait donc un usage loyal, en plus de souligner qu’« il n’y a aucune preuve que « Pound Cake » usurpe la demande de« Jimmy Smith Rap » ou cause autrement[s] un effet de marché négatif.

De retour à cette dernière action en violation du droit d’auteur, cependant, le juge John G. Koeltl a écrit : « La vidéo n’a pas parodié la musique ni l’a transformée de quelque façon que ce soit. L’objectif politique primordial de la vidéo ne rend pas automatiquement cette utilisation transformatrice, et les autres facteurs d’utilisation équitable favorisent également les plaignants à ce stade.

Maintenant, comme mentionné initialement, le juge Koeltl a prolongé le délai de réponse des accusés jusqu’au lundi 18 octobre, en plus d’appeler les parties à soumettre un rapport sur l’article 26 (f) d’ici le lundi 1er novembre. Au moment de la publication de cet article, les personnes impliquées ne semblaient pas avoir commenté publiquement l’extension.

Dans d’autres nouvelles concernant des poursuites pour violation du droit d’auteur, Cox Communications il y a environ une semaine a allégué la dissimulation de preuves et des « déclarations inexactes au procès » dans le cadre d’un effort visant à annuler un verdict stupéfiant d’un milliard de dollars qu’un jury avait prononcé contre lui en 2019. De plus, The Weeknd en septembre était nommé dans une action en contrefaçon concernant «Call Out My Name» de 2018 et Nickelback reste impliqué dans une poursuite concernant «Rockstar» – malgré plusieurs tentatives de rejeter la plainte fermement formulée.