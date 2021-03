La Cour annule les NDA de Trump avec les employés de la campagne ⋆ .

Nous avons déjà écrit et nous écrirons sûrement à nouveau, Trump ne peut pas être Trump sans le secret. Beaucoup d’entre nous supposent que le succès de Trump réside dans sa fausse bravade, son narcissisme, sa volonté de mentir ou tout simplement de commencer riche, mais la véritable clé du succès de Trump est sa capacité à maintenir le secret. Si l’on s’arrête un instant et y réfléchit, est-ce que tout ce qui précède serait possible sans le plus grand secret? Non, Trump est la seule personne dont nous savons que presque tout le monde qu’il rencontre (pratiquement), et certainement, tous ceux qui travaillent avec lui signent des accords de non-divulgation.

Les accords de non-divulgation jouent un rôle légitime dans la société. Certaines choses se produisent dans les entreprises personnelles qui peuvent peut-être être délicates. Principalement, ils ont évolué à partir d’entreprises qui avaient des secrets technologiques, des brevets, ou qui avaient des listes de clients et des informations de contact qui prennent des années à compiler. Ils étaient destinés à protéger les informations exclusives d’une entreprise, même quelque chose comme la façon dont une entreprise organise ses équipes et les missions peuvent être le produit d’un travail acharné et d’études. Peu à peu, les gens utilisaient de plus en plus les NDA pour protéger des secrets personnels, certains légitimes, d’autres laids. Mais Donald Trump a obligé tout le monde, littéralement tout le monde, travaillant autour de lui à signer un accord de non-divulgation. Il l’a essayé en tant que président à la Maison Blanche, cela n’a pas fonctionné. Le gouvernement américain ne fait pas taire les gens – demandez à Alexander Vindman. Trump ne pouvait pas obtenir un tribunal pour faire taire Vindman, il ne pouvait licencier Vincman qu’après coup.

Mais Trump pourrait amener les agents de campagne à signer des NDA. Quiconque n’était pas un employé du gouvernement, quiconque était employé par la campagne, était obligé de signer des NDA. Nous avons maintenant une décision judiciaire qui va à l’encontre de la validité des accords de non-divulgation de Trump en ce qui concerne la campagne. Cette décision doit terrifier Trump, l’imaginer sans ses secrets:

L'effort de Trump pour faire taire une ancienne assistante de campagne nommée Jessica Denson et la punir après qu'elle a affirmé que la discrimination sexuelle / harcèlement par sa campagne est effectivement annulée aujourd'hui alors que le juge de la Cour fédérale juge que l'accord de non-divulgation signé par Denson en tant qu'assistant de campagne en 2016 est invalide

Et:

Un barrage Trump vient de se briser. Le juge règle la campagne NDA non valide.

Un barrage vient de se briser. Imaginez le nombre d’agents de campagne de la campagne 2020 qui pourraient vouloir se manifester maintenant?

Un mot d’avertissement. La décision de ce juge ne lie pas les autres juges. En outre, les faits sous-jacents à l’affaire jouent un rôle important dans la question de savoir si la NDA peut être appliquée. Si quelqu’un a besoin de signaler un crime, une NDA ne fera pas obstacle. Mais si quelqu’un veut aller voir un journaliste et parler de ce qu’il a vu, entendu, tout ça? Ensuite, il s’agit de savoir si certaines de ces NDA sont exécutoires. Si un juge le trouve inapplicable, il y a sûrement une raison juridique, et les arguments seront utilisés dans le cas suivant, et le prochain, et le suivant… De plus, les juges peuvent être persuadés par les décisions des autres tribunaux de district.

C’est le pire cauchemar de Trump car imaginez les secrets que l’homme porte. Imaginez les gens qui aimeraient beaucoup parler mais qui sont terrifiés à l’idée d’être enterrés par des avocats.

Nous aurons besoin de plus de pop-corn! https://t.co/kkXR7BFvnJ – Henry Chiu (@hk_chiu) 31 mars 2021

Non, une grande partie peut être très moche.

Se délecter par procuration de ce qui, j’en suis sûr, est la sombre satisfaction des avocats qui ont été forcés de rédiger cette chose après que Trump y ait insisté, ignorant les avertissements selon lesquels elle ne pouvait pas être appliquée. https://t.co/p2bH79ZGzK – Bourbon Barrister (@ConAteByHisSide) 31 mars 2021

L’étau se resserre sur les testicules de l’Autre Guy. https://t.co/4o5zCafIS0 – Casey Cravens (@caseycravens) 31 mars 2021

Oh-oh @DonaldJTrumpJr @EricTrump @IvankaTrump Oh-oh https://t.co/uvBRARMlO5 – Mme W (@bracing) 31 mars 2021

Quelqu’un a-t-il entendu parler de don Jr aujourd’hui? 😂 Moi non plus! 😂 https://t.co/KrkC06BeKw – BayouLady (@mryfrtsn) 31 mars 2021

Hee hee hee ha ha ha ha! Les NDA sont en grande partie inapplicables. On pourrait penser que John Barron et David Dennison le sauraient. https://t.co/J7wyDABpQa – Justine N Lawson (@justinenlawson) 31 mars 2021

L’ADN ensuite. Trump est un violeur. J’ai hâte de voir la vente aux enchères Mar a Lago. https://t.co/1sbFMoQ6Kn – Andrew Rudick (@andrew_rudick) 31 mars 2021

Il a besoin du secret, il en a besoin.

