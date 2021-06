La Cour arrête la quête du président Uhuru Kenyatta pour changer la constitution du Kenya ⋆ .

Le président kenyan Uhuru Muigai Kenyatta

*NAIROBI, Kenya – Un tribunal a annulé le 14 mai une tentative du président du Kenya Uhuru Muigai Kenyatta et le chef de l’opposition Raila Amollo Odinga pour changer la constitution du pays d’Afrique de l’Est.

Dans sa décision, un banc de cinq juges de la Haute Cour a déclaré que Kenyatta avait agi illégalement lorsqu’il a pris le volant pour conduire l’initiative Building Bridges vers un Kenya uni, le véhicule qu’il utilisait pour demander les changements constitutionnels.

Kenyatta a pris l’initiative à la suite de sa « poignée de main » surprise le 9 mars 2018, avec Odinga sur les marches de Harambee House, le bureau du président à Nairobi.

Odinga était le principal challenger de Kenyatta lors des élections présidentielles de 2013 et 2017, entachées de nombreuses violences entre leurs partisans.

Kenyatta a déclaré que sa “poignée de main” avec Odinga visait à mettre fin aux hostilités politiques et à promouvoir la réconciliation entre les communautés kenyanes.

Il a ensuite annoncé la formation de la Building Bridges Initiative et nommé un groupe de travail de 14 membres pour diriger ses activités.

Le groupe de travail a recueilli les opinions des Kenyans et a remis son rapport en octobre 2020 à Kenyatta et Odinga, dans lequel ils ont recommandé de modifier la Constitution du Kenya, 2010.

L’initiative Building Bridges a proposé d’élargir l’exécutif en réintroduisant le rôle d’un premier ministre et de deux adjoints.

En outre, il a proposé de créer 70 nouvelles circonscriptions et que les 47 comtés du Kenya reçoivent une part supplémentaire du budget national.

Il a également suggéré la création d’un bureau indépendant d’un médiateur judiciaire nommé par le chef de l’État.

Kenyatta et Odinga ont ensuite parcouru le pays, popularisant le rapport. Ils ont dirigé la collecte de 4,4 millions de signatures remises par le groupe de travail à la Commission indépendante des élections et des frontières en décembre 2020. Il s’agissait de vérifier que plus d’un million de Kenyans soutenaient l’initiative, comme l’exige la constitution.

Dans leur plan, les membres du groupe de travail ont estimé qu’un référendum national serait organisé à la mi-2021 pour adopter les changements constitutionnels.

La commission électorale a ensuite soumis le projet de loi sur la Constitution du Kenya (amendement), 2020, aux 47 assemblées de comté. Il a obtenu un énorme soutien menant à l’introduction de Bill au Sénat et à l’Assemblée nationale.

Après que les deux chambres du parlement l’aient adopté, Kenyatta y aurait donné son assentiment, donnant ainsi au corps électoral le feu vert pour organiser un référendum, jusqu’à ce que la cour intervienne.

Le banc des juges de cinq membres Joel Ngugi, George Odunga, Jairus Ngaah, Teresia Matheka et Chacha Mwita a statué que la formation de la Building Bridges Initiative était illégale puisque Kenyatta lançait un processus que les citoyens ordinaires auraient dû lancer.

“Une initiative populaire visant à amender la constitution ne peut être lancée que par le peuple, pas par le gouvernement”, ont déclaré les juges, dans une décision télévisée de quatre heures.

Les juges rendaient leur verdict dans un ensemble de huit affaires consolidées déposées par des militants constitutionnels et des Kenyans ordinaires contre le projet de constitution.

Ils ont poursuivi le solliciteur général Kennedy Nyabuti Ogeto, le président de l’Assemblée nationale Justin Bedan Njoka Muturi, le président du Sénat Kenneth Makelo Lusaka et la Commission indépendante des élections et des frontières.

Les pétitionnaires ont contesté le processus par lequel l’initiative Building Bridges a été formée et le contenu de leur rapport, qui a été adopté en tant que projet de loi sur la Constitution du Kenya (amendement), 2020.

Les militants qui ont porté plainte sont Jerotich Seii, David Ndii, James Ngondi, Ikal Angelei et Wanjiku Gikonyo.

Un homme vote dans un bureau de vote de l’école primaire de Kiboro, dans le bidonville de Mathare, le 8 août 2017, à Nairobi, au Kenya. (Andrew Renneisen/.)

Les experts juridiques qui ont parlé à Zenger News de la décision et du processus de l’initiative Building Bridges ont exprimé des opinions diverses.

Ben Sihanya, professeur de droit à l’Université de Nairobi, a critiqué la décision en disant que le jugement était mal intentionné et purement académique d’une manière très négative.

“Le jugement était plein de théorie et sans contexte approprié, et si la décision doit être suivie, alors nous ne pouvons pas avoir d’amendement par initiative populaire”, a-t-il déclaré à Zenger News.

Sihanya, qui faisait partie de ceux qui ont rédigé le projet de loi Building Bridges Initiative Bill, a déclaré que la décision des cinq juges était « trop enthousiaste ».

Il a déclaré que le jugement avait dirigé sa colère contre Kenyatta, qui n’avait fait qu’initier le processus, affirmant que les moteurs de l’initiative Building Bridges étaient l’ancien député de Dagoretti South Dennis Waweru et son homologue de Suna East Junet Mohammed.

« Les juges ont un mauvais pressentiment avec Kenyatta, mais nous savons tous que le processus a commencé avec la poignée de main, et il a donné des directives à l’époque. Ici, nous avons un problème de promoteurs et d’initiateurs, qui sont deux processus différents. Kenyatta a conduit les amendements et la promotion ne compromet pas.

Des gens attendent les résultats des élections à Kibera, le plus grand bidonville du Kenya, le 9 août 2017, à Nairobi, au Kenya. (Andrew Renneisen/.)

L’avocat Charles Kanjama a déclaré à Zenger News que si la décision de la Haute Cour était maintenue, Kenyatta pourrait être destitué.

Il a déclaré que si les promoteurs des changements constitutionnels n’étaient pas satisfaits de la décision de la Haute Cour, ils étaient également libres de s’adresser à la Cour d’appel.

“Il est clair que Building Bridges Initiative a été précipité à une vitesse indécente”, a-t-il déclaré.

« À travers la constitution et la décision, il est apparu qu’ils cherchaient à respecter les délais afin de ne pas tarder à adopter leur programme. »

“La constitution stipule que toute modification fondamentale des limites électorales doit être effectuée 12 mois avant les élections générales, ce qui signifie qu’elle doit être effectuée avant août 2021”, a-t-il déclaré.

Kanjama a déclaré que les juges étaient audacieux et qu’ils avaient clairement montré que le pouvoir judiciaire était indépendant de l’exécutif puisqu’ils avaient rendu une décision qui appliquait la loi telle qu’elle est.

Des filles de l’école primaire de Gitanga s’enfuient après avoir été prises entre des partisans de l’opposition et des policiers qui s’affrontaient après la visite du secrétaire du Cabinet Fred Matiang’i à l’école du bidonville de Kawangware le 30 octobre 2017, à Nairobi, au Kenya. (Andrew Renneisen/.)

« Les juges étaient fermes et ils ont prouvé que le président doit être soumis aux procédures judiciaires conformément au chapitre six de la Constitution kenyane. Les Kenyans ne sont pas habitués à de telles décisions. Les gens font don des pouvoirs de Kenyatta, et il devrait les impliquer de manière significative dans ces projets nationaux clés », a-t-il déclaré.

Les changements constitutionnels proposés ont également été une source de frictions entre Kenyatta et son adjoint William Samoei Ruto, qui a souvent déclaré qu’un référendum national n’était pas une priorité pour les Kenyans étant donné le stress sur l’économie kenyane en raison de la pandémie de Covid-19.

« Notre démocratie est ancrée dans l’état de droit, le constitutionnalisme, la séparation des pouvoirs et le respect des institutions indépendantes », a tweeté Ruto le 14 mai.

« Tout citoyen patriote (sic !) doit défendre ces principes, tout comme la justice l’a fait. Concentrons-nous maintenant sur la vaccination contre le Covid, la reprise économique, les Big4 et restons unis. »

Les critiques des changements constitutionnels proposés ont également remis en question la sagesse d’organiser un référendum national coûteux à peine un an avant les élections présidentielles d’août 2022.

L’initiative Building Bridges est également étroitement liée à la bataille pour succéder à Kenyatta, qui démissionne en août 2022.

Le procureur général Paul Kihara Kariuki a fait appel du verdict le 17 mai.

(Rapport supplémentaire fourni par Nyaboga Kiage)

(Edité par Gaurab Dasgupta et Amrita Das. Carte par Urvashi Makwana)

