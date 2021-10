La Cour constitutionnelle met fin à l’impôt sur les plus-values ​​en révisant l’assiette fiscale qu’elle utilisait

26/10/2021 à 16h05 CEST

Ange Vazquez

La session plénière de la Cour constitutionnelle a porté le coup de grâce à l’impôt sur les plus-values, lors de la résolution de la question d’inconstitutionnalité présentée par la Cour supérieure de justice d’Andalousie contre trois sections de l’article 107 du texte révisé de la loi sur les finances locales, des sources du tribunal de grande instance ont informé EL PERIÓDICO. Il s’agit de la troisième condamnation prononcée par le tribunal de grande instance par rapport à ce taux, qui est l’un des premiers moyens de financer les communes.

Le tribunal a déclaré inconstitutionnel et donc nul les sections 1, 2 et 4 de l’article 107 de la loi réglementant les finances locales, car « elle établit une méthode objective de détermination de l’assiette de la Taxe sur l’Augmentation de la Valeur des Terrains Urbains ce qui détermine quoi il y a toujours eu une augmentation de la valeur du terrain pendant la période d’imposition « , indépendamment du fait qu’il s’est effectivement produit et de son montant réel.

N’affecte pas le passé

Para prevenir el caos que puede suponer una sentencia de semejante trascendencia, el fallo, cuyo texto íntegro se conocerá en su integridad en los próximos días, declara la « intangibilidad » de las situaciones firmes existentes antes de la fecha de la aprobación de la resolución, Ce qui signifie que ils ne peuvent pas être touchés.

La décision sur la grève constitutionnelle qui portait cette fois sur l’assiette fiscale qui doit être fixée en fonction du bénéfice obtenu de la vente a été produite par huit voix contre deux, celles des magistrats Cándido Conde-Pumpido et María Luisa Balaguer, qui ont annoncé la rédaction de la rédaction des votes individuels. Le président du tribunal, Juan José González RivasElle votera également, mais elle sera concurrente, c’est-à-dire qu’elle partage la décision prise par la majorité, mais pas le raisonnement pour y parvenir.

Le magistrat n’a pas participé au débat Juan Antonio Xiol, parce qu’il s’est abstenu, ni Alfredo Montoya, qui est toujours en convalescence. A la présentation de Ricardo Enriquez le vice-président du tribunal s’est joint, Encarnacion Roca, et les magistrats Andrés Ollero, Pedro González-Trevijano, Santiago Martínez-Vares et Antonio Narváez.

Tous les deux ans

La haute cour a réduit les gains en capital tous les deux ans. Sa première phrase date de février 2017 et y établit qu’« en aucun cas le législateur ne peut établir un tribut en tenant compte d’actes ou de faits qui ne sont pas des exposants de richesse réelle ou potentielle », ce qui implique que l’impôt si aucun avantage n’a été obtenu de la vente de la maison. En théorie, cette taxe était prélevée sur la réévaluation des propriétés lors de leur vente, mais en pratique doivent toujours être payés, même s’ils ont perdu de la valeur. La décision est intervenue en réponse à une réglementation régionale de Guipúzcoa.

La seconde, émise à la suite d’une question d’inconstitutionnalité, est deux ans plus tard et déclarée inconstitutionnelle le paiement de l’impôt pour un montant supérieur à l’augmentation ou la plus-value réellement réalisée. A cette occasion, le débat constitutionnel s’est focalisé sur la base d’imposition qui doit être fixée en fonction du bénéfice obtenu de la vente, ce qui, lorsqu’il est annulé, implique un coup définitif à ce taux.