La cour d’appel accepte d’examiner le procès contre Big Tech pour censure et droits civils civil .

Une cour d’appel a accepté d’examiner la décision d’un tribunal inférieur dans une affaire de droits civils contestant l’immunité de l’article 230 de Big Tech.

L’affaire des droits civiques Domen v. Vimeo concerne la fin des activités de streaming vidéo de Church United par Vimeo après avoir publié « des vidéos de cinq hommes et femmes qui ont abandonné le mode de vie gay pour poursuivre leur foi chrétienne. Vimeo a affirmé que ses conditions d’utilisation interdisaient la diffusion de vidéos en continu faisant la promotion de la thérapie de changement d’orientation sexuelle », a rapporté Epoch Times.

Church United est une organisation à but non lucratif dont la vision est de « changer et façonner la culture morale de nos communautés en Californie », selon son site Web. Il « prétend avoir plus de 750 pasteurs affiliés à ses efforts pour « avoir un impact positif sur les cultures politiques et morales de leurs communautés » », selon Epoch Times. Le pasteur Jim Domen dirige Church United.

Un panel de trois juges de la Cour d’appel américaine pour le deuxième circuit de New York a confirmé vendredi la décision d’un tribunal de district fédéral selon laquelle l’article 230 de la Communications Decency Act exonérait Big Tech de toute responsabilité civile. À la suite de la décision du panel, l’ensemble de la Cour d’appel du deuxième circuit a décidé de réentendre l’affaire.

L’ancien président Donald Trump a déposé un recours collectif contre les PDG de Facebook, Google et Twitter pour avoir utilisé l’article 230 pour supprimer ses comptes de leurs plateformes de médias sociaux, à la suite de l’émeute du 6 janvier au Capitole. Trump poursuit pour les motifs du premier amendement, alléguant que la censure des Big Tech viole la liberté d’expression, puisque les entreprises privées travaillent pour des représentants du gouvernement.

« Cette décision met l’immunité de l’article 230 dans le collimateur du contrôle judiciaire. Nous soupçonnons que le tribunal en banc reconnaît que Big Tech n’est pas exempté des lois étatiques et fédérales sur les droits civils », a déclaré l’avocat Robert Tyler, avocat général des Advocates for Faith & Freedom.

«L’article 230 n’était pas destiné à donner à Big Tech le droit d’exclure des personnes de leur plate-forme simplement parce que le client est noir, musulman, blanc, chrétien, homosexuel ou anciennement homosexuel. C’est une simple discrimination odieuse », a ajouté Tyler.

Le cabinet d’avocats Tylers a déclaré vendredi dans un communiqué que la décision du tribunal d’entendre l’affaire devant l’ensemble du deuxième circuit “est encore plus remarquable compte tenu de la réputation notoire du deuxième circuit d’éviter les répétitions”, selon Epoch Times.

Domen a déclaré dans un communiqué: “Je n’aurais jamais pensé voir le jour où il serait légal en Amérique de discriminer contre ma foi et le fait que j’étais auparavant engagé dans le mode de vie gay”, a rapporté Epoch Times. “En tant que pasteur et ancien homosexuel, je suis encouragé par la répétition de notre procès pour orientation sexuelle et discrimination religieuse.”