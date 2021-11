La cour d’appel américaine bloque le mandat fédéral de Biden sur le vaccin COVID

Inscrivez-vous à notre newsletter édition spéciale pour obtenir une mise à jour quotidienne sur la pandémie de coronavirus.

Une cour d’appel fédérale de Louisiane a bloqué le dernier mandat de vaccination contre le COVID-19 de l’administration Biden, donnant au gouvernement jusqu’à lundi après-midi pour soumettre une réponse.

Un séjour d’urgence, délivré samedi par la Cour d’appel des États-Unis pour le cinquième circuit, empêche la Maison Blanche d’exiger que tous les travailleurs à temps plein et à temps partiel des entreprises du secteur privé comptant 100 employés ou plus soient vaccinés ou testés chaque semaine et portent masques faciaux.

Dans sa décision, le tribunal a évoqué de « graves préoccupations statutaires et constitutionnelles » concernant le mandat du gouvernement, qui devrait entrer en vigueur le 4 janvier.

Le mandat – publié jeudi en vertu d’une nouvelle règle par l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) du département américain du Travail – s’appliquerait à quelque 84 millions d’Américains.

Il a été contesté devant les tribunaux par plus de deux douzaines d’États, dont le Texas, le Missouri et la Louisiane.

Les employeurs qui ne se conforment pas pourraient faire face à des amendes pouvant aller jusqu’à 14 000 $ par infraction, selon les directives du gouvernement.

La question de la Cour d’appel des États-Unis pour le cinquième circuit bloque le mandat des vaccins dans le secteur privé.Seth Wenig/AP

« Nous aurons notre journée devant le tribunal pour annuler l’abus d’autorité inconstitutionnel de Biden », a tweeté le gouverneur du Texas Greg Abbott après l’annonce de la nouvelle du séjour samedi après-midi.

Une pétition déposée par le procureur général du Missouri, Eric Schmitt et représentant 10 autres États, a déclaré que le mandat du vaccin était «inconstitutionnel, illégal et imprudent».

Il conteste également l’autorité de l’OSHA, affirmant que l’agence n’a pas la compétence pour mettre en œuvre les règlements.

« Son mandat illégal causera des blessures et des difficultés aux familles de travailleurs, infligera des perturbations économiques et des pénuries de personnel aux États et aux employeurs privés », lit-on dans la pétition.

En septembre, le président a promis d’imposer une rafale de mandats de vaccination après que la variante Delta a conduit à un pic d’infections au COVID-19, mettant fin à ce que Biden a appelé « l’été de la liberté » du virus mortel.

« Une minorité distincte d’Américains soutenus par une minorité distincte d’élus nous empêche de tourner la page », a déclaré Biden dans un discours à la Maison Blanche. « Nous avons été patients, mais notre patience s’épuise et votre refus nous a tous coûté. »

Le gouvernement a jusqu’à lundi 17 heures pour contester le sursis.