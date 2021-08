La cour d’appel décide que les poursuites en matière de pétrole et de gaz en Louisiane doivent être entendues par un tribunal fédéral .

in

Une cour d’appel fédérale a porté un coup aux partisans de dizaines de poursuites environnementales visant les sociétés pétrolières et gazières qui ont opéré en Louisiane.

L’État et six paroisses côtières ont déposé 42 poursuites contre 200 entreprises de combustibles fossiles depuis 2013 pour érosion côtière et perte de zones humides, certaines allégations remontant à la Seconde Guerre mondiale.

La 5e cour d’appel des États-Unis a statué en faveur des défendeurs du secteur pétrolier et gazier dans deux affaires de perte de terres côtières, affirmant qu’elles devraient être réexaminées par un tribunal de district fédéral car elles impliquaient des opérations qui étaient alors supervisées par le gouvernement fédéral.

La décision annule une décision précédente qui permettait que les affaires soient entendues par un tribunal d’État, ce que les plaignants avaient demandé.

La décision est importante car les avocats plaidants ont tendance à préférer les tribunaux d’État en raison de la dynamique impliquée dans l’élection des juges, selon Louisiana Lawsuit Abuse Watch. Les juges fédéraux sont nommés et, par conséquent, ne sont pas soumis aux élections locales.

Le président de la Louisiana Oil & Gas Association, Mike Moncla, a applaudi la décision.

« Depuis le début du processus de litige côtier, l’industrie pétrolière et gazière de la Louisiane est en déclin. Ces poursuites frivoles ont nui à des emplois, mis en faillite des sociétés de services maritimes et des opérateurs, et ont décimé les recettes fiscales de l’État qu’il reçoit de la production d’énergie », a déclaré Moncla dans un communiqué.

La Louisiane est un important producteur d’énergie, selon la US Energy Information Administration. Il se classe parmi les cinq premiers États pour la production de gaz naturel et les réserves prouvées, tout en exploitant 17 raffineries de pétrole représentant près d’un cinquième de la capacité de raffinage du pays.

L’Institute for Energy Research cite la Louisiane comme le quatrième plus grand producteur de pétrole et d’électricité du pays, avec des taux de 28% inférieurs à la moyenne nationale.

Le succès de l’industrie, cependant, se fait au détriment des zones humides côtières uniques, selon les plaignants.

Ensemble, ils soutiennent que des sociétés telles que BP America Production Company, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil Corporation et Shell n’ont pas respecté la loi de l’État lors du forage de puits, de l’élimination des déchets et du dragage des canaux, entre autres activités.

En cas de succès, les poursuites à enjeux élevés pourraient coûter des milliards de dollars aux entreprises.

Dans l’intervalle, Daniel Erspamer, directeur général du Pelican Institute basé à la Nouvelle-Orléans, a déclaré que le barrage d’actions en justice coûte à l’économie de la Louisiane.

Une étude du Pelican Institute a révélé que les dizaines de procès côtiers ont coûté à l’État de 44 à 113 millions de dollars chaque année depuis qu’ils ont été déposés. Au moins 2 000 emplois ont été touchés au cours de la seule première période de deux ans, selon l’étude.

“Le gouvernement de notre État ne devrait pas poursuivre les créateurs d’emplois, en particulier compte tenu du fait que ces poursuites tuent des emplois sans garantir que le financement ira aux efforts de restauration côtière”, a déclaré Erspamer.