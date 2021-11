La Cour d’appel dénonce le mandat du vaccin Biden : « Une taille unique pour tous »

Le président Joe Biden parle des vaccins COVID-19 à la Maison Blanche à Washington, DC, le 23 août 2021. (Drew Angerer/.)

Dans une décision de vendredi soir, une cour d’appel fédérale a confirmé sa suspension de l’exigence de vaccins de l’administration Biden pour les entreprises privées, dénigrant la nature radicale du mandat.

De l’avis, les juges de la Cour d’appel du cinquième circuit Kurt D. Engelhardt, Edith H. Jones et Stuart Kyle Duncan ont dénoncé l’ordonnance du président Biden comme un large dépassement du pouvoir constitutionnel et l’utilisation de la gymnastique juridique. Alors que le gouvernement prétend que le mandat tire son autorité d’une loi sur la santé et la sécurité au travail des années 1970, le tribunal a fait valoir qu’il «dépassait largement l’autorité statutaire de l’OSHA».

Leur décision affirmait qu’au nom de la lutte contre ce qu’elle pose comme un danger d’urgence pour la santé, le mandat regroupe à tort tous les lieux de travail et tous les travailleurs dans la même catégorie. En réalité, ont noté les juges, il existe différents niveaux de risque de COVID selon les différentes données démographiques.

« Plutôt qu’un scalpel délicatement manipulé, le Mandat est un marteau à taille unique qui ne cherche pratiquement pas à expliquer les différences entre les lieux de travail (et les travailleurs) qui ont plus que peu d’incidence sur les divers degrés de susceptibilité des travailleurs à le soi-disant « grave danger » que le mandat prétend traiter », ont écrit les juges.

En rendant les employeurs responsables de l’application, les juges ont déclaré que le mandat infligerait un préjudice financier aux entreprises privées de plus de 100 employés, pénalisant lourdement les entités qui ne se conforment pas et les obligeant à licencier un nombre important de leurs effectifs pour éviter ces amendes.

Les juges ont ajouté que « le Mandat leur impose un fardeau financier en suppléant leur participation au régime de réglementation de l’OSHA, les expose à de graves risques financiers s’ils refusent ou ne s’y conforment pas, et menace de décimer leurs effectifs (et leurs perspectives commerciales) en forçant les réticents à employés de prendre leurs clichés, de passer leurs tests ou de prendre la route.

La décision du tribunal de vendredi intervient après qu’elle a suspendu temporairement le mandat la semaine dernière et a accepté de l’examiner de manière accélérée « parce que les pétitions portent à croire qu’il existe de graves problèmes statutaires et constitutionnels avec le mandat, le mandat est par la présente REMISE dans l’attente d’une nouvelle action de ce tribunal.

