La cour d’appel du Texas indique qu’elle n’enverra pas encore l’interdiction de l’avortement au juge fédéral

Une cour d’appel du Texas a indiqué cette semaine qu’elle n’était pas disposée à envoyer l’interdiction controversée de l’avortement de six semaines de l’État à un juge fédéral, une décision qui maintiendrait probablement l’interdiction en place pendant au moins un certain temps de plus.

Un groupe de critiques de l’avortement a initialement intenté une action en justice fédérale, qui, selon eux, devrait être portée cette semaine devant le juge du tribunal de district américain Robert Pitman, qui avait gelé la loi lors d’une contestation antérieure l’automne dernier.

Mais la 5e cour d’appel des États-Unis – qui a bloqué l’année dernière le gel de la loi par Pitman – a suggéré qu’elle n’était pas intéressée à lui envoyer cette nouvelle affaire, indiquant plutôt qu’elle la transférerait à la Cour suprême de l’État.

« Peut-être devrions-nous simplement rester assis là-dessus jusqu’à la fin juin », a déclaré vendredi la juge Edith Jones lors de l’audience, affirmant en outre que « d’ici là, il est très possible que la patate chaude soit au siège de la Cour suprême ».

Jones semblait faire référence à une contestation actuelle de Roe v. Wade qui siège devant la Cour suprême et pourrait radicalement remodeler le paysage des droits à l’avortement aux États-Unis

