La cour d’appel entend les arguments oraux dans la contestation des catholiques d’un mandat sur les traitements liés au genre

Une cour d’appel fédérale a entendu mercredi des plaidoiries dans une affaire impliquant des entités catholiques tentant de s’exempter de l’exigence fédérale d’assurer ou de fournir des procédures de transition de genre qui violent leurs croyances religieuses.

Le différend de plusieurs années a éclaté après que l’administration Obama en 2016 ait interprété l’interdiction de la loi sur les soins abordables en matière de discrimination fondée sur le sexe comme s’appliquant à l’identité de genre et à l’interruption de grossesse. L’administration Trump a décidé d’accorder des exemptions religieuses et deux tribunaux ont annulé le mandat de l’ère Obama, mais l’administration Biden fait appel de ces décisions.

Les Petites Sœurs des Pauvres attendent que le président américain Donald Trump prenne la parole lors d’un rassemblement « Make America Great Again » au Total Sports Park le 1er novembre 2020, à Washington, Michigan (BRENDAN SMIALOWSKI/. via .)

L’opposition à l’appel de l’administration est un ordre de religieuses connues sous le nom de Sisters of Mercy, l’Université de Marie et une société de soins de santé catholique connue sous le nom de SMP Health System.

Le Becket Fund, une organisation légale conservatrice à but non lucratif représentant ces groupes, soutient que le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) viole la Loi sur la restauration de la liberté religieuse (RFRA) en forçant le respect de cette règle.

En réponse, le HHS a fait valoir que ces groupes n’avaient pas qualité pour agir parce que le ministère n’avait pas tenté d’appliquer le règlement à leur encontre. « Le défaut central » dans la décision d’un tribunal inférieur, selon un dossier du HHS, « est simple : le tribunal a enjoint au gouvernement d’appliquer les lois d’une manière que le gouvernement n’a pas encore indiqué qu’il les appliquerait ».

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, prend la parole lors d’une commémoration de la Journée mondiale du sida dans la salle est de la Maison Blanche à Washington, DC, le 1er décembre 2021. (MANDEL NGAN/. via .)

« Parce que les réclamations des plaignants sont enracinées dans la spéculation, les plaignants n’ont pas qualité pour agir, leurs revendications ne sont pas mûres et ils n’ont pas démontré un préjudice irréparable imminent nécessaire pour justifier une injonction permanente. »

Luke Goodrich, vice-président et conseiller principal du Becket Fund, a déclaré mercredi que la règle du HHS était mauvaise pour les médecins et la liberté religieuse.

« Les deux tribunaux fédéraux qui ont considéré ce mandat controversé l’ont déclaré mauvais pour les patients, mauvais pour les médecins et mauvais pour la liberté religieuse », a déclaré Goodrich. « Il est plus que temps que cette administration cesse de forcer les médecins à aller à l’encontre de leur conscience et d’un jugement médical sain et de commencer à respecter leur serment d’Hippocrate de » ne pas faire de mal « . »

HHS n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.