La Cour d’appel fédérale des États-Unis gèle le mandat de vaccination coercitif de Biden

Une cour d’appel fédérale a bloqué samedi le mandat de vaccination de l’administration Biden, deux jours seulement après que l’administration a promulgué la loi par l’intermédiaire de la Occupational Safety and Health Administration. La règle exige que les employés des entreprises comptant 100 employés ou plus obtiennent le vaccin avant le 4 janvier ou soient testés pour le virus chaque semaine pour éviter d’être licenciés ou d’accumuler des amendes massives.

La Cour d’appel du cinquième circuit a ordonné une suspension temporaire, gelant le mandat COVID-19 du président Joe Biden. La décision du tribunal est intervenue en réponse à une requête conjointe d’entités du Texas, de la Louisiane, du Mississippi, de la Caroline du Sud et de l’Utah.

« Hier, j’ai poursuivi l’administrateur de Biden pour son mandat illégal de vax OSHA », a tweeté samedi le procureur général du Texas, Ken Paxton. « NOUS AVONS GAGNÉ. Pas plus tard que ce matin, citant de « graves problèmes statutaires et constitutionnels », le 5e circuit a suspendu le mandat. Le combat n’est pas terminé et je ne cesserai jamais de résister à l’excès inconstitutionnel de cet administrateur ! »

« Parce que les pétitions donnent à penser qu’il existe de graves problèmes statutaires et constitutionnels avec le mandat, le mandat est par la présente suspendu en attendant d’autres mesures de cette cour », ont écrit les juges.

La décision de la Cour d’appel des États-Unis pour le cinquième circuit intervient après qu’au moins deux douzaines de procureurs généraux des États aient menacé de poursuivre l’administration pour abus fédéral.

« Les tribunaux sont sceptiques parce que la loi l’exige », ont écrit les procureurs généraux dans une lettre à Biden en septembre. « Pour justifier une norme temporaire d’urgence, l’OSHA doit déterminer que« les employés sont exposés à un grave danger du fait de l’exposition à des substances ou agents jugés toxiques ou physiquement nocifs ou de nouveaux dangers… » et il doit conclure que« une telle norme d’urgence est nécessaire pour protéger les employés d’un tel danger. Vous ne pouvez pas assumer de manière plausible le lourd fardeau de montrer que les employés en général sont en grave danger. »

Bien que l’avocat du travail Seema Nanda ait déclaré que le ministère du Travail était « confiant dans son autorité légale » pour délivrer le mandat de vaccin imposé par l’OSHA, des groupes dirigés par les républicains ont remis en question et nié sa légalité depuis sa mise en œuvre le 4 novembre.

« La loi sur la sécurité et la santé au travail donne explicitement à l’OSHA le pouvoir d’agir rapidement en cas d’urgence lorsque l’agence constate que les travailleurs sont exposés à un grave danger et qu’une nouvelle norme est nécessaire pour les protéger », a déclaré Nanda dans un communiqué. « Nous sommes tout à fait prêts à défendre cette norme devant les tribunaux. »

La décision est la première victoire contre l’OSHA, mais de nombreux républicains se battent également contre le mandat devant les tribunaux, y compris le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

« Le gouvernement fédéral ne peut pas simplement imposer unilatéralement une politique médicale sous le couvert d’une réglementation sur le lieu de travail », a déclaré DeSantis jeudi.

Le mandat s’applique à plus de 80 millions de travailleurs confrontés à la conformité forcée ou au chômage. On estime que 31,7 millions de ces travailleurs ne sont pas vaccinés et seront obligés de choisir le jab ou leur emploi en janvier. Des millions de travailleurs de la santé participant à Medicare et Medicaid doivent se faire vacciner d’ici janvier sans possibilité de test hebdomadaire. Les entreprises privées qui ne se conforment pas à la règle controversée de l’OSHA pourraient faire face à une amende de plus de 130 000 $.