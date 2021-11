La Cour d’appel fédérale rejette la demande de l’administrateur de Biden de lever la suspension du mandat de vaccin – RedState

Après qu’une cour d’appel fédérale a ordonné la suspension de l’application du mandat sur les vaccins COVID-19 la semaine dernière, l’administration Biden a promis de se battre et a constitué une équipe d’avocats administratifs pour convaincre la cour d’appel de lever cette suspension. Cette suspension, invoquant des préoccupations statutaires et constitutionnelles, a empêché le gouvernement fédéral américain d’appliquer le mandat.

Ce soir, l’AP rapporte que les efforts de l’administration Biden ont échoué :

Samedi dernier, la 5e Cour d’appel des États-Unis, basée à la Nouvelle-Orléans, a accordé une suspension d’urgence de l’exigence de l’Administration fédérale de la sécurité et de la santé au travail que ces travailleurs soient vaccinés avant le 4 janvier ou les exigences en matière de masque facial et de tests hebdomadaires. Les avocats des ministères de la Justice et du Travail ont déposé une réponse lundi dans laquelle ils ont déclaré que l’arrêt du mandat ne ferait que prolonger la pandémie de COVID-19 et « coûterait des dizaines, voire des centaines de vies par jour ». Mais la cour d’appel a rejeté cet argument vendredi. Le juge Kurt D. Engelhardt a écrit que la suspension « est fermement dans l’intérêt public ».

Alors que Biden et ceux de son administration pensent que leur victoire plus étroite que Trump en 2016, leur a en quelque sorte accordé un mandat pour leur programme politique, de nombreux États et tribunaux ont commencé à se couper les ailes pour rappeler le concept fou et nouveau que nous avons. un gouvernement constitutionnel. Malgré cette dernière victoire de plusieurs États luttant contre le mandat, ce n’est pas la fin des efforts continus du gouvernement fédéral pour faire respecter le mandat sur les vaccins.

Suite de l’AP :

Au moins 27 États ont déposé des contestations judiciaires auprès d’au moins six cours d’appel fédérales après que l’OSHA a publié ses règles le 4 novembre. défi a été déposé devrait être choisi au hasard le 16 novembre pour l’entendre.

Si les États montent une défense unie contre les mandats, cela devrait montrer une chance importante pour l’application État par État des mandats des vaccins COVID-19 (pas que nous les voulions), car la Constitution américaine délègue tous les pouvoirs fédéraux non énumérés à les États et les peuples. La dernière fois que j’ai vérifié, la Constitution est assez silencieuse sur ce pouvoir fédéral d’exiger que les gens soient vaccinés contre une pandémie. Cela devrait être ouvert fermé en faveur des États.

