La Cour d’appel fédérale se prononce contre l’interdiction des actions ATF bump ⋆ .

La 6ème cour d’appel du circuit américain a statué jeudi que les stocks de bosse, qui permettent aux armes semi-automatiques de tirer en continu comme une mitrailleuse, ne sont pas soumis à une interdiction de 2018 instituée par le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF ) à la demande du président de l’époque, Donald Trump.

Selon le Washington Times, le tribunal, dans sa décision 2-1, a conclu que la conclusion de 2018 du BATF selon laquelle les stocks supplémentaires étaient des mitrailleuses était erronée et que le tribunal inférieur avait eu tort de refuser d’émettre une injonction contre le règlement.

Deux des juges ont jugé que le règlement modifiait le droit pénal et devait donc être exécuté par le biais du Congrès: «Ce n’est pas le rôle de l’exécutif – en particulier de l’État administratif non élu – de dicter au public ce qui est bien et ce qui est mal». déclarèrent-ils.

Les groupes de défense des droits des armes à feu qui ont déposé la plainte «sont susceptibles de l’emporter sur le fond et… leur requête en injonction aurait dû être accordée», a déclaré la cour d’appel.

«Et parce que nous constatons que la« fonction unique de la gâchette »fait référence au processus mécanique de la gâchette, nous soutenons en outre qu’une bosse ne peut pas être classée comme une mitrailleuse car une bosse ne permet pas à une arme à feu semi-automatique de tirer plus de un coup à chaque fois que l’on appuie sur la gâchette », note l’opinion.

Un autre juge n’a pas souscrit à la majorité et a prononcé une dissidence.

«La décision n’annule pas le règlement dans tout le pays, bien que l’injonction attendue du juge de district s’applique dans les quatre États du 6ème circuit – Kentucky, Michigan, Ohio et Tennessee – et lie les parties elles-mêmes, qui incluent le procureur général et le BATF,» selon le Washington Times. «La décision du tribunal a noté que le 10e circuit américain et le circuit du district de Columbia avaient abouti à des conclusions contraires, mettant en place un circuit divisé et augmentant les chances d’une confrontation à la Cour suprême», a noté le point de vente.