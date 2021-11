La cour d’appel fédérale suspend temporairement la nouvelle règle sur le vaccin Biden pour les entreprises

Une cour d’appel fédérale a prononcé samedi une suspension des règles de l’administration Biden sur les vaccins pour les entreprises américaines. La nouvelle règle annoncée jeudi exige que les travailleurs des entreprises de 100 employés ou plus soient vaccinés contre le COVID-19 ou se soumettent à des tests hebdomadaires. La règle oblige les entreprises concernées à fournir du temps payé aux employés pour se faire vacciner et à s’assurer que tous les employés non vaccinés portent des masques faciaux au travail. La date limite pour respecter les dispositions est le 4 janvier 2022.

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a demandé une suspension d’urgence de la règle, qui devait être appliquée par l’administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) du ministère du Travail. La pétition a été rejointe par les procureurs généraux de la Louisiane, du Mississippi, de la Caroline du Sud et de l’Utah, ainsi que par plusieurs entreprises privées et groupes de défense.

Le panel de trois juges de la Cour d’appel du cinquième circuit a déclaré samedi (PDF) qu’il délivrait la suspension « parce que les pétitions donnent à penser qu’il existe de graves problèmes statutaires et constitutionnels avec le mandat ». Le tribunal n’a pas fourni de détails supplémentaires sur les raisons pour lesquelles il a prononcé la suspension, mais l’administration Biden a maintenant jusqu’à 17 heures HE lundi pour répondre.

L’avocat du travail Seema Nanda a déclaré dans un communiqué que le ministère du Travail était « confiant » qu’il avait l’autorité légale d’émettre la règle et était prêt à la défendre devant les tribunaux.