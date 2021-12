La Cour d’appel rejette la revendication de Trump de privilège exécutif pour les archives.

La Cour d’appel des États-Unis a rejeté à l’unanimité l’affirmation de Donald Trump selon laquelle le privilège exécutif lui permet d’annuler la décision de l’exécutif actuel de communiquer les documents détenus par l’archiviste national au Comité 1/6. Vous pouvez lire la décision ICI.

La seule mauvaise nouvelle dans la décision est que les dossiers ne seront pas publiés immédiatement. Le tribunal a fait droit à une demande faite par les avocats de Trump lors de l’audience de disposer de 14 jours pour déposer une demande de certificat auprès de la Cour suprême. En outre, le tribunal a clairement indiqué que sa décision ne s’appliquait qu’aux documents spécifiques en cause et non aux documents supplémentaires demandés par le comité 1/6 mais non encore examinés par le pouvoir exécutif pour déterminer si le privilège s’applique.

Le tribunal a jugé le besoin des documents « exceptionnel et impératif » en raison de la nature unique de ce qui s’est passé le 6 janvier. Le tribunal a également semblé lier l’insurrection à Trump, décrivant comment il les avait appelés là-bas, puis les avait exhortés à se rendre au Capitole en disant « si vous ne vous battez pas comme un diable, vous n’aurez plus de pays ». Les résultats ont été dévastateurs. Selon les mots du tribunal :

« Il existe un lien direct entre l’ancien président et les événements de la journée. . . Les événements du 6 janvier 2021 ont marqué l’assaut le plus important contre le Capitole depuis la guerre de 1812. Le bâtiment a été profané, le sang a coulé et plusieurs personnes ont perdu la vie. . . Environ 140 agents des forces de l’ordre ont été blessés et un agent qui avait été attaqué est décédé le lendemain. Dans la foulée, les travailleurs ont travaillé pour balayer le verre brisé, essuyer le sang et nettoyer les excréments des murs. Des parties de l’architecture historique du bâtiment ont été endommagées ou détruites, notamment des œuvres d’art et des statues précieuses, des peintures murales, des bancs historiques et des volets d’origine.

Le tribunal a également souligné que le président Biden avait procédé à un examen document par document pour déterminer si le privilège exécutif devait s’appliquer à l’un des documents et que Biden avait conclu, en tant que chef de l’exécutif, que l’intérêt national était mieux servi en ne faisant pas valoir le privilège exécutif. Le tribunal a jugé significatif que deux branches du gouvernement étaient d’accord l’une avec l’autre et a fait valoir que la troisième branche ne devrait pas interférer avec cela.

« Le privilège revendiqué n’est pas un privilège personnel appartenant à l’ancien président Trump ; il la gère au profit de la République. Les intérêts que le privilège protège sont ceux de la présidence elle-même, et non de l’ancien président Trump individuellement. »

L’avant-dernier paragraphe de la décision est assez émouvant et utilise une citation fréquemment utilisée par les conservateurs.

« Benjamin Franklin a dit, lors de la fondation, que nous avons ‘une République – si nous pouvons la garder.’ Les événements du 6 janvier ont mis en évidence la fragilité de ces institutions et traditions démocratiques que nous en étions peut-être venus à tenir pour acquises. En réponse, le président des États-Unis et le Congrès ont chacun estimé que l’accès à ce sous-ensemble de documents de communication présidentielle est nécessaire pour traiter une question d’un grand moment constitutionnel pour la République. L’ancien président Trump n’a donné à cette cour aucune raison légale de rejeter l’évaluation du président Biden des intérêts en jeu du pouvoir exécutif, ou de créer un conflit de séparation des pouvoirs que les pouvoirs politiques ont évité.

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.