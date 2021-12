La cour d’appel rétablit le mandat du vaccin Biden pour les entreprises, mettant en place une confrontation avec la Cour suprême

Vendredi soir, une cour d’appel fédérale a rétabli le mandat du président Joe Biden sur le vaccin COVID-19 pour les entreprises privées de plus de 100 travailleurs, infirmant les décisions des tribunaux inférieurs et organisant une probable confrontation devant la Cour suprême des États-Unis.

Un panel de trois juges de la 6e Cour d’appel des États-Unis a statué 2-1 que l’Administration américaine de la sécurité et de la santé au travail avait le pouvoir d’imposer le mandat devant entrer en vigueur le 4 janvier.

« Étant donné le pouvoir clair et exercé de l’OSHA de réglementer les virus, l’OSHA a nécessairement le pouvoir de réglementer les maladies infectieuses qui ne sont pas propres au lieu de travail », a conclu le tribunal dans son opinion majoritaire.

Moins d’une heure après la décision, le groupe de petites entreprises Job Creators Network a déposé un recours auprès de la Haute Cour, affirmant que les juges d’appel « ont confirmé de manière irresponsable une règle illégale ».

« Ce mandat ajoute un fardeau incroyable aux propriétaires de petites entreprises qui souffrent toujours des effets négatifs de la pandémie », a déclaré le groupe. « Ce mandat rendra encore plus difficile pour les propriétaires de petites entreprises de trouver et de garder des employés. »

La décision est intervenue après plusieurs contestations d’États dirigés par le GOP et de groupes conservateurs et commerciaux ont été consolidés avant le 6e circuit basé à Cincinnati.

La décision a été soutenue par un juge nommé par les démocrates et un nommé par les républicains et contrée par le troisième juge, qui a été nommé par l’ancien président Donald Trump.

Le procureur général de l’Arkansas, Leslie Rutledge, a déclaré à l’Associated Press qu’elle ferait immédiatement appel devant la Cour suprême.

« La décision du Sixième Circuit est extrêmement décevante pour les Arkansans car elle les obligera à se faire tirer dessus ou à perdre leur emploi », a-t-elle déclaré.

Le procureur général de Caroline du Sud, Alan Wilson, a tweeté qu’il était convaincu que le mandat serait bloqué par les juges.

« Nous irons immédiatement devant la Cour suprême – la plus haute juridiction du pays – pour lutter contre ce mandat inconstitutionnel et illégal », a-t-il déclaré. « La loi doit être respectée et les abus de pouvoir fédéraux doivent être arrêtés. »

Lien source