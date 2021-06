La Cour de justice de l’UE mettrait entre 8 et 14 mois pour se prononcer sur la Super League

in

07/06/2021 à 19:58 CEST

.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) Il faudrait entre 8 et 14 mois pour qu’une décision décide s’il y a abus de position dominante de l’UEFA dans l’affaire “Superliga” et donc enfin savoir si le projet promu par le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus a ou non des garanties futures, selon ce que l’Efe a pu savoir de sources judiciaires proches de la procédure.

La chose habituelle dans ces cas est que la CJUE passe jusqu’à deux ans pour résoudre ce conflit, bien que comme il s’agit d’une procédure accélérée, le délai pourrait être réduit à 8 ou 9 mois après avoir soulevé une question préjudicielle par le tribunal de commerce 17 de Madrid à la CJUE afin que les mesures de précaution soient respectées contre d’éventuelles sanctions de l’UEFA contre les trois clubs qui défendent la Super League européenne.

Jeudi dernier, selon plusieurs sources consultées par l’Efe, Les deux organes qui président le football mondial -UEFA et FIFA- ont reçu la communication du Tribunal Mercantile de Madrid qui les empêche de sanctionner le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus. Selon Cadena Ser, le ministère suisse de la Justice a également donné l’alerte. Dans ce contexte, les clubs attendent le prochain avis de l’UEFA et en fonction de sa décision Ils établiront leur stratégie juridique, sachant que la CJUE n’offrirait de peine que bien avant le début de la Ligue des champions en 2022..

L’ordonnance du 11 mai a demandé à Madrid que la question préjudicielle soit traitée par la procédure d’urgence et a accepté de suspendre la procédure de jugement ordinaire jusqu’à ce que la Cour de l’UE se prononce sur l’admission et/ou la résolution de celle-ci, les mesures conservatoires adoptées le 20 avril sont en Obliger.

Le document comprend six questions au tribunal concernant l’existence éventuelle d’abus de position dominante par l’UEFA et la FIFA conformément aux règlements communautaires, notamment les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en empêchant le organisation d’autres compétitions en dehors de son champ d’application.

Le juge, qui argumente sa consultation de la CJUE en raison de la nature et de l’importance des intérêts en litige, après avoir adopté des mesures conservatoires sans écouter le défendeur -UEFA et FIFA-, s’interroge également sur la conformité au TFUE des sanctions éventuelles que l’UEFA et la FIFA pourraient adopter contre les clubs porteurs du projet Superliga et leurs joueurs.

L’UEFA avait alors annoncé l’ouverture d’une enquête disciplinaire pour une possible violation de son cadre juridique par le Real Madrid, Barcelone et la Juventus, les trois clubs qui n’ont pas expressément démissionné du projet comme l’ont fait les neuf autres. , Chelsea, Atlético de Madrid, Inter Milan, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham Hotspur.

L’article 101 du TFUE précise que « tous les accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées susceptibles d’affecter les échanges entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur.

L’article 102 dispose qu’« elle est incompatible avec le marché intérieur et, dans la mesure où elle peut affecter les échanges entre États membres, l’exploitation abusive, par une ou plusieurs sociétés, d’une position dominante sur le marché intérieur est interdite. ou dans un partie substantielle de celui-ci ».

Le tribunal a accepté pour traitement le 19 avril le procès de European Super League Company SL, qui demande des mesures telles que déclarer que l’UEFA et la FIFA ont abusé de leur position dominante en violation de l’article 102 du TFUE.

En effet, il attribue le pouvoir discrétionnaire d’interdire la participation à des compétitions alternatives malgré l’existence d’un conflit d’intérêts et de contraindre les clubs et potentiellement la Super League à céder les droits d’exploitation des compétitions auxquelles ils participent.

De déclarer également que les articles 22, 67, 68, 79, 71, 72 et 73 des Statuts de la FIFA, l’article 6 du Règlement des matches internationaux de la FIFA et les articles 49 et 51 des Statuts de l’UEFA sont incompatibles avec les articles 101 / ou 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Il demande également qu’il soit résolu qu’ils entravent la libre concurrence sur le marché en imposant des restrictions injustifiées et disproportionnées à la Super League en violation de l’article 101 du TFUE et qu’il leur soit ordonné de cesser le comportement anticoncurrentiel décrit et que leur future répétition soit interdit.