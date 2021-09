La Cour décide qu’Apple doit autoriser d’autres options de paiement dans l’application, ouvrant la voie à de nouvelles options de monétisation

La saga juridique de longue date d’Apple contre Epic Games n’a peut-être pas attiré votre attention, étant donné les diverses complexités techniques impliquées, et les enjeux ne concernent en réalité que les grandes entreprises qui semblent gagner plus d’argent grâce à leurs efforts. Mais il y a une considération critique pour les utilisateurs généraux des médias sociaux dans les notes de cas, que beaucoup auraient pu manquer – et cet élément a connu une grande victoire aujourd’hui, selon ce qu’Apple choisit de faire ensuite.

Aujourd’hui, la juge du tribunal de district Yvonne Gonzalez a statué qu’Apple n’était plus autorisé à interdire aux développeurs d’inclure des liens externes qui dirigent les utilisateurs vers des plateformes de paiement tierces à partir de leurs applications.

Les termes réels de la décision sont les suivants :

« Apple Inc., et ses dirigeants, agents, préposés, employés et toute personne en concert ou en participation active avec eux (« Apple »), sont par la présente interdits et enjoints en permanence d’interdire aux développeurs (i) d’inclure dans leurs applications et leurs métadonnées boutons, liens externes et autres appels à l’action qui dirigent les consommateurs vers des mécanismes d’achat, en plus des achats intégrés à l’application et (ii) de la communication avec les clients via des points de contact obtenus volontairement des clients via l’enregistrement de compte obtenu dans l’application.

En résumé, les applications iOS seront désormais autorisées à diriger les utilisateurs vers des plates-formes de paiement alternatives, au-delà du processus de transaction App Store d’Apple, ce qui signifiera également que les entreprises ne seront plus tenues de payer les frais souvent critiqués d’Apple sur toutes les dépenses dans les applications.

Ce qui pourrait être énorme pour l’« économie des créateurs » au sens large, et la poussée parmi les réseaux sociaux pour offrir plus de moyens aux utilisateurs de générer des revenus à partir de leurs efforts sur la plate-forme.

À titre d’illustration de l’état actuel, voici une ventilation du flux de paiement Spaces avec ticket de Twitter sur les appareils iOS en ce moment :

Prix ​​du billet d’espace = 5 70 c$ va ​​à Twitter (jusqu’à vos premiers 50 000 $ de gains totaux) 1,50 $ va à Apple (basé sur une réduction de 30 % des achats iOS) 2,80 $ va au créateur

Ainsi, même si vous êtes l’hôte et que vous faites tout le travail, Apple, sur la base des processus actuels de l’App Store, prélève une grande partie de vos revenus – et cela concerne non seulement les espaces payants, mais aussi les Super Follows. , les abonnements à la newsletter, les événements Facebook Live, tout ce qui se passe dans vos applications où vous cherchez à facturer les utilisateurs en flux.

Il existe peut-être un moyen de contourner ce problème, ce qui pourrait augmenter le potentiel de revenus des créateurs dans les applications sociales et rendre cette nouvelle poussée de monétisation des créateurs encore plus efficace pour alimenter les opportunités et ainsi maximiser l’utilisation des différentes applications et fonctions.

Ce qui, à son tour, aurait également un impact majeur sur les revenus d’Apple.

Selon un récent rapport de Sensor Tower, l’App Store a généré 41,5 milliards de dollars de revenus au premier semestre 2021, soit une augmentation de 22,1% d’une année sur l’autre. De plus, selon les documents déposés dans le cadre de l’affaire Apple contre Epic, les applications de jeu représentent environ 70 % des revenus de l’App Store, la majorité provenant d’achats intégrés.

Étant donné qu’Apple pourrait potentiellement perdre une si grande partie de ses revenus, il est inévitable qu’Apple fasse appel du verdict, ce qui signifie que l’affaire judiciaire traînera encore un certain temps. Mais dès maintenant, à partir du 9 décembre, les applications pourront proposer des options de paiement alternatives dans les applications iOS.

Il est difficile de saisir toutes les ramifications potentielles ici.

D’une part, le résumé de base est que les créateurs et les développeurs seront désormais en mesure de gagner plus d’argent, mais les impacts de tels flux pourraient être énormes. Dans l’ensemble, Android est le système d’exploitation le plus populaire au monde, donc dans ce sens, il n’y aurait pas de réel changement, mais iOS connaît une utilisation particulièrement élevée dans les économies du premier monde, où les gens sont plus susceptibles de dépenser plus pour -app.

Dans cet esprit, et encore une fois compte tenu des revenus énormes qu’Apple génère grâce aux achats intégrés, tous ces revenus seront désormais potentiellement redistribués dans de nouveaux flux, ce qui pourrait financer toutes les nouvelles poussées de plate-forme, toutes les nouvelles options de revenus, et pourrait changer les motivations des créateurs, des développeurs, etc.

Ce qui pourrait déclencher une cascade de changements majeurs. Encore une fois, Apple ne laissera pas la décision incontestée, il semble donc très peu probable que la date limite du 9 décembre signifie bien au-delà de cette décision sur papier. Mais c’est une décision importante, et qui pourrait, au moins, forcer Apple à repenser ses processus et changer la donne pour les créateurs et les marques numériques.