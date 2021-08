La Cour des comptes approuve le rapport d’audit de la Fundación del Teatro Real pour 2018 et 2019

MADRID, 2 août (EUROPA PRESS) –

L’Assemblée plénière de la Cour des comptes a approuvé le rapport d’audit relatif à l’activité économico-financière de la Fundación del Teatro Real et à ses procédures et systèmes de gestion en 2018 et 2019.

L’institution a également analysé le respect de l’accord de collaboration signé en 2015 entre les ministères de l’Éducation et des Finances, la Communauté de Madrid, la Mairie de Madrid et la Fundación del Teatro Real, pour la célébration du 200e anniversaire du Teatro Real et de la 20e anniversaire de sa réouverture ; ainsi que le degré de conformité avec les recommandations contenues dans le précédent rapport d’audit de la Fondation susmentionnée se référant à l’année 2012.

Parmi les conclusions incluses dans le rapport, il ressort, en relation avec les comptes annuels 2018 et 2019, que ceux-ci représentent la « vraie image du patrimoine et de la situation financière de la fondation au 31 décembre de ces années ».

Bien qu’ils aient évolué « positivement », les fonds propres de la fondation ont été négatifs sur les trois années de la période 2017-2019. De son côté, les excédents pour chaque année sont passés de négatifs en 2017 (pour 850 113 euros) à positifs en 2018 et 2019 (pour respectivement 118 630 et 53 487 euros). L’excédent de 2018 est sous-évalué de 249 515 euros, tandis que celui de 2019 est surévalué de 665 489 euros.

L’audit comprend également les manquements et déficiences dans la documentation que doivent contenir les dossiers de passation des marchés, notamment en ce qui concerne le rapport justificatif, les factures et les certificats de conformité ou de conformité au service.

Concernant l’application du Régime national de sécurité (ENS), qui articule un mécanisme par étapes pour adapter les systèmes d’information du secteur public aux dispositions de celui-ci, le rapport indique que l’adaptation de la Fondation à cela est prévue dans son plan stratégique, mais qui n’a pas encore été réalisé. Il n’y a pas non plus de mention de la nomination des responsables de l’information ou d’un délégué à la protection des données.

En ce qui concerne le respect des obligations de transparence, d’accès à l’information publique et de bonne gouvernance, la fondation n’inclut pas le rapport d’audit complémentaire pour 2018 ainsi que les rapports d’audit du contrôleur général de l’administration de l’État entre 2012 et 2018 .

En ce qui concerne le respect de la réglementation sur l’égalité, cet audit a mis à jour les résultats présentés, en ce qui concerne la fondation, dans le rapport d’audit des mesures mises en œuvre par les fondations du secteur public pour se conformer à la réglementation sur l’égalité en 2018, approuvé par l’assemblée plénière de la Cour des Comptes le 30 avril 2020. Le Plan Égalité de la Fondation a été approuvé par le Comité Exécutif en 2020.

Concernant les systèmes et procédures de gestion, le rapport indique que la fondation ne dispose pas d’un manuel de procédures qui réglemente l’approbation, l’élaboration, la gestion et le contrôle des plans d’action, bien qu’un suivi mensuel des plans d’action soit effectué au sein du Comité exécutif.

En revanche, le rapport indique que le personnel affecté au Secrétariat général, qui constitue la structure administrative de la fondation, est jugé insuffisant pour la charge de travail assumée par ses services. Ce sous-effectif s’observe également au sein de la Direction des Systèmes d’Information.

En outre, il analyse l’exécution par la fondation de l’accord de collaboration signé en 2015 entre le ministère de l’Éducation, de la Culture et des Sports, le ministère des Finances et des Administrations publiques, la Communauté de Madrid, la Mairie de Madrid et la Fundación del Teatro Real , dont L’objet était la célébration du 200e anniversaire du Teatro Real et le vingtième anniversaire de la réouverture du Teatro Real. L’affectation correcte des revenus et dépenses du Bicentenaire et leur reflet adéquat dans les comptes ont été vérifiés.

RECOMMANDATIONS POUR CORRIGER LES CARENCES

Pour corriger les insuffisances qui sont révélées dans le rapport, le document propose d’établir une procédure avec des critères homogènes, de manière unique et uniforme pour toutes les productions, de l’enregistrement comptable des revenus et dépenses et, en particulier, en ce qui concerne l’évaluation de ses scénographies et de leur dégradation.

De même, il exhorte la fondation à fournir par écrit la procédure de la fonction d’achat, indiquant les responsabilités, les devoirs et les délégations en matière d’achat, ainsi que la communication des fonctions à tous les départements concernés, en plus de collecter les contrôles spécifiques établis .

Parmi les propositions, ils mettent également en évidence la mise à jour du manuel de la procédure de vente des billets, pour l’adapter aux changements intervenus dans le système depuis mi-2018 ; établir des mesures de suivi concernant les ententes; préparer un manuel dans lequel sont établies les procédures d’approbation, d’élaboration, de gestion et de contrôle des budgets et des plans d’action ; o envisager la nécessité d’augmenter les dotations en personnel du Secrétariat général, jugées insuffisantes pour la charge de travail assumée par ses services.