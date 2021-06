La Cour européenne de justice statue sur la responsabilité de YouTube en cas de téléchargements illicites

in

La Cour européenne de justice a officiellement déterminé que YouTube appartenant à Google (et d’autres « opérateurs de plates-formes en ligne ») n’est pas largement responsable de la violation du contenu téléchargé par les utilisateurs.

La Cour de justice vient de rendre son jugement, qui a été stimulé par deux affaires vieilles de plusieurs années qui ont été soumises aux tribunaux allemands. Dans la première de ces actions, Frank Peterson, producteur de musique né à Hambourg, copropriétaire de la maison d’édition et propriétaire de Nemo Studios, a contesté les mises en ligne YouTube non autorisées de novembre 2008 contenant la nouvelle musique de Sarah Brightman, pour laquelle il a produit plusieurs albums. .

Malgré une première série de retraits, Peterson a poursuivi des recours juridiques supplémentaires après que certains des médias protégés en question ont été rechargés le même mois. Et dans le second cas – soumis par « la société d’édition spécialisée internationale » Elsevier, qui détient les droits exclusifs de plusieurs manuels et ressources d’anatomie – les utilisateurs auraient publié des documents protégés par le droit d’auteur sur la plate-forme de partage de fichiers téléchargés sans autorisation en 2013.

Maintenant, comme mentionné initialement, la Cour de justice européenne a constaté que « les opérateurs de plateformes en ligne ne font pas eux-mêmes une communication au public [regarding Directive 2001/29] du contenu protégé par le droit d’auteur publié illégalement en ligne par les utilisateurs » simplement en exécutant la plate-forme à portée de main. Même ainsi, lesdits opérateurs sont en fait responsables des téléchargements de médias protégés « lorsqu’ils contribuent, au-delà de la simple mise à disposition de ces plateformes, à donner accès à ces contenus au public », a également déterminé la Cour de justice.

Cela inclut lorsque les responsables de la plate-forme s’abstiennent de « supprimer rapidement » des éditions non autorisées de médias ou, apparemment en termes de la très controversée directive sur le droit d’auteur, lorsque ces personnes s’abstiennent « de mettre en place les mesures technologiques appropriées que l’on peut attendre d’un opérateur diligent dans sa situation afin de contrer de manière crédible et efficace les atteintes au droit d’auteur.

Compte tenu de ces points, “les opérateurs peuvent bénéficier de l’exonération de responsabilité en vertu de la directive 2000/31” – qui a été mise en œuvre en juin 2000 et pourrait bientôt être révisée en raison de la proposition de loi sur les services numériques – “à moins qu’ils ne jouent un rôle actif de nature à leur donner une connaissance ou un contrôle sur le contenu téléchargé sur leur plateforme.

Pour qu’une entreprise ne puisse bénéficier des exonérations de responsabilité prévues par la directive 2000/31, elle « doit avoir connaissance ou avoir connaissance d’actes illégaux spécifiques commis par ses utilisateurs concernant des contenus protégés qui ont été téléchargés », a indiqué la Cour de justice.

Enfin, le tribunal a indiqué que les titulaires de droits peuvent obtenir des injonctions à l’encontre des opérateurs de plateformes en ligne en vertu de la directive 2001/29 dans certains cas. Bien que la directive « n’exclue pas » l’indisponibilité des injonctions en vertu du droit national lorsque l’infraction résulte d’un tiers et que les opérateurs de plateforme n’ont « aucune connaissance ou connaissance de cette infraction », des exceptions peuvent être faites avant la procédure judiciaire, lorsque les plateformes ne parviennent pas à « intervenir dans les meilleurs délais afin de supprimer le contenu en question ou d’en bloquer l’accès et de s’assurer que de telles infractions ne se reproduisent pas.

« Il appartient toutefois aux juridictions nationales de s’assurer, lorsqu’elles appliquent une telle condition, écrivait le tribunal en terminant, que cette condition n’a pas pour effet de retarder la cessation effective de la contrefaçon de manière à causer préjudice disproportionné pour le titulaire du droit.

Plus tôt ce mois-ci, YouTube a affirmé avoir versé 4 milliards de dollars à l’industrie de la musique au cours de l’année dernière, et la Commission européenne de l’UE enquête actuellement sur Apple pour avoir prétendument « faussé la concurrence sur le marché du streaming musical » et TikTok pour avoir prétendument enfreint les lois sur la protection des enfants.