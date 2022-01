La Cour fédérale accorde la victoire aux opposants aux mandats de vaccination

Les employés de Head Start ne seront pas tenus de se faire vacciner contre la COVID-19 pour conserver leur emploi, selon une décision de la Cour fédérale samedi.

Un tribunal fédéral de district a décerné une victoire aux 24 États qui ont poursuivi en justice l’exigence selon laquelle les employés de Head Start reçoivent un vaccin COVID-19. Le juge Terry Doughty a déclaré que la décision du président Joe Biden avait illégalement contourné les pouvoirs du Congrès.

La règle exigeait un masquage universel pour les enfants de Head Start de deux ans et plus, et elle imposait que tous les membres du personnel, sous-traitants et bénévoles soient vaccinés contre COVID-19 d’ici le 31 janvier. Head Start comprend des programmes préscolaires pour les enfants de 3 et 4 ans, tandis que les programmes Early Head Start sont destinés aux nourrissons, aux tout-petits et aux femmes enceintes pour «promouvoir la préparation à l’école des enfants de la naissance à 5 ans issus de familles à faible revenu en soutenant leur développement de manière globale», selon son site Web.

« La question dans ce cas n’est pas de savoir si les individus doivent prendre le vaccin COVID-19, mais si les agences fédérales peuvent obliger les individus à prendre un vaccin ou être licenciés », a déclaré la décision. « De l’avis de cette Cour, le pouvoir exécutif a déclaré qu’il avait le pouvoir de faire des lois par l’intermédiaire des agences fédérales… Si le pouvoir exécutif est autorisé à usurper le pouvoir du pouvoir législatif de faire des lois, alors ce pays n’est plus une démocratie, il est une monarchie.

Le tribunal a noté que si la pandémie de COVID-19 a «fatigué» le pays, la séparation des pouvoirs doit être respectée.

« Cette question sera certainement tranchée par un tribunal supérieur à celui-ci », a déclaré la décision. «Cette question est importante. La séparation des pouvoirs n’a jamais été aussi mince.

Les 24 États responsables du procès, Louisiane, Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Floride, Géorgie, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Dakota du Nord, Ohio, Oklahoma, Caroline du Sud, Dakota du Sud , Tennessee, Utah, Virginie-Occidentale et Wyoming, seront touchés par cette décision.

Vendredi, un juge fédéral a suspendu les mandats de masque et de vaccin pour les programmes Head Start au Texas, a rapporté KXAN.

En raison de l’exigence de masques pour tous les enfants de plus de deux ans et de l’exigence imminente de vaccins pour le personnel, les directeurs de Head Start ont connu une pénurie de personnel et un faible nombre d’étudiants, selon une réunion avec les directeurs de programme de l’État, un programme Head Start avait précédemment déclaré le réalisateur à la Daily Caller News Foundation.

Dans les communautés rurales comme le Montana, les administrateurs craignaient que les mandats de vaccination contre le COVID-19 n’entraînent une pénurie de personnel pour les programmes d’aide aux communautés mal desservies. Certains administrateurs craignaient même de ne pas avoir suffisamment d’employés pour continuer à fonctionner si le mandat prenait effet.

