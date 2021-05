La Cour fédérale annule les renflouements de restaurants fondés sur la race dans le projet de loi sur les dépenses COVID-19 de Biden ⋆ .

Une cour d’appel fédérale a annulé les dispositions racistes du programme de dépenses partisanes COVID-19 de 1,9 billion de dollars du président Joe Biden qui désignait des milliards d’aide financière prioritaire aux restaurants appartenant en grande partie à des minorités.

Dans la décision 2-1 rendue jeudi, la cour d’appel du sixième circuit a décidé que faire preuve de favoritisme envers les petits restaurants au moins « 51% détenus et contrôlés par des femmes, des anciens combattants ou les « défavorisés socialement et économiquement » est une violation de la 14e La clause de protection égale de l’amendement qui interdit aux États d’élaborer ou d’appliquer des lois qui « restreignent les privilèges ou immunités des citoyens des États-Unis ; aucun État ne doit non plus priver quiconque de la vie, de la liberté ou de la propriété, sans procédure légale régulière ; ni refuser à toute personne relevant de sa juridiction l’égale protection des lois.

De l’avis de la majorité, le juge Amul Thapar s’est dit préoccupé par le fait que la période de 21 jours imposée à la distribution d’argent limitée de la Small Business Administration n’offrait pas des chances égales aux personnes lésées par les blocages imposés par le gouvernement, notamment le plaignant, Jake’s Bar and Grill, qui appartient Antonio Vitolo et sa femme, qui est hispanique mais n’a pas pu prétendre à l’aide financière.

« La Small Business Administration a injecté des préférences raciales et ethniques explicites dans le processus prioritaire », a écrit Thapar. «En vertu d’une réglementation antérieure à la pandémie, l’agence suppose que certains candidats sont socialement défavorisés en raison uniquement de leur race ou de leur origine ethnique… Si vous faites partie de l’un de ces groupes, la Small Business Administration suppose que vous êtes socialement défavorisé. En effet, la seule façon de ne pas se qualifier est si quelqu’un se présente “avec des preuves crédibles du contraire”.

Alors que la juge dissidente Bernice Donald a affirmé que le gouvernement est autorisé à utiliser « des classifications fondées sur la race pour remédier à la discrimination passée », Thapar a également noté que « le calendrier des préférences raciales détaillé dans le règlement du gouvernement – ​​des préférences pour les Pakistanais mais pas les Afghans ; Japonais mais pas Irakiens ; Les Hispaniques, mais pas les Moyen-Orientaux, n’est étayé par aucune preuve documentée. »

