La Cour fédérale bloque temporairement le mandat

Sean Rayford

Une cour d’appel fédérale a temporairement bloqué le vaccin Covid du président Joe Biden et les exigences de test pour les entreprises privées samedi, juste un jour après leur entrée officielle en vigueur.

Les procureurs généraux républicains du Texas, de Caroline du Sud, de Louisiane, du Mississippi et de l’Utah, ainsi que plusieurs sociétés privées, ont déposé vendredi des requêtes contestant le mandat devant la Cour d’appel du 5e circuit des États-Unis.

Le tribunal a ordonné samedi la suspension des exigences en matière de vaccin et de test dans l’attente d’un examen « parce que les pétitions donnent à penser qu’il existe de graves problèmes statutaires et constitutionnels avec le mandat ».

Les trois juges qui ont rendu l’ordonnance – Stuart Kyle Duncan, Kurt Damian Englehardt et Edith Hollan Jones – ont été nommés par les anciens présidents Donald Trump et Ronald Reagan.

L’administration Biden a jusqu’à lundi soir pour répondre.

La principale avocate du ministère du Travail, Seema Nanda, a déclaré que l’administration était « pleinement préparée à défendre cette norme devant les tribunaux ».

L’Occupational Safety and Health Administration, qui contrôle la sécurité au travail pour le ministère du Travail, a développé les exigences en matière de vaccins et de tests en vertu de l’autorité d’urgence qui permettent à l’agence de raccourcir le processus d’émission de normes de sécurité au travail, qui prennent normalement des années.

« La loi sur la sécurité et la santé au travail donne explicitement à l’OSHA le pouvoir d’agir rapidement en cas d’urgence lorsque l’agence constate que les travailleurs sont exposés à un grave danger et qu’une nouvelle norme est nécessaire pour les protéger », a déclaré Nanda dans un communiqué vendredi, après le Les procureurs généraux républicains et les entreprises ont déposé leur contestation.

En vertu des mandats, les entreprises de 100 employés ou plus doivent s’assurer que leur personnel a reçu les vaccins nécessaires pour une vaccination complète d’ici le 4 janvier. Après cette date, les employés non vaccinés doivent soumettre chaque semaine des tests Covid-19 négatifs pour entrer sur le lieu de travail. Les travailleurs non vaccinés doivent commencer à porter des masques à l’intérieur de leur lieu de travail à partir du 5 décembre.

Nanda a déclaré que le mandat « prévient toute exigence nationale ou locale qui interdisent ou limitent le pouvoir d’un employeur d’exiger la vaccination, le couvre-visage ou des tests ». Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a interdit les mandats de vaccination dans l’État de Lone Star par un décret le mois dernier.

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, dans un communiqué publié vendredi, a qualifié le mandat de vaccination « d’abus époustouflant du pouvoir fédéral », arguant qu’il est « catégoriquement inconstitutionnel ». Paxton a déclaré que le mandat va au-delà du « pouvoir limité et des responsabilités spécifiques » de l’OSHA.

Dans leur pétition visant à suspendre les mandats, plusieurs entreprises opérant au Texas ont contesté l’autorité de l’OSHA à émettre des normes de sécurité d’urgence sur le lieu de travail, arguant qu’il s’agissait d’une délégation inconstitutionnelle de l’autorité législative à l’exécutif. L’autorité d’urgence de l’OSHA a été établie par le Congrès.

Les entreprises – Burnett Specialists, Choice Staffing et Staff Force – ont également fait valoir que les exigences les mettaient dans la position de violer la réglementation fédérale ou la loi de l’État du Texas.

Ils ont également déclaré que les mandats entraîneraient des dommages irréparables, notamment des amendes pour non-conformité éventuelle ainsi que la perte d’employés au profit de petites entreprises qui ne sont pas couvertes par les mandats.