La Cour fédérale décide que la FDA doit divulguer des informations sur la production d’œufs ⋆ 10z viral

Vendredi, les défenseurs des droits des animaux ont remporté une victoire tant attendue au Texas lorsqu’un juge fédéral a décidé que la FDA devait divulguer des informations sur le nombre d’animaux occupant les poulaillers dans les installations de production d’œufs.

La bataille sur les informations relatives aux poules fait rage depuis plus d’une décennie. En 2011, l’Animal Legal Defence Fund a soumis une demande de Freedom of Information Act (FOIA) à la Food and Drug Administration (FDA) demandant des documents relatifs à la production d’œufs au Texas. La FDA a répondu à la demande, mais a supprimé des informations clés, telles que le nombre total de poules par installation et le nombre d’oiseaux par cage.

L’affaire a été jugée, où un juge a rendu des conclusions liées à l’extrême compétitivité du marché des œufs. La capacité de production et les coûts sont des facteurs importants dans le processus d’appel d’offres entre le client et le producteur d’œufs ; cette information est parfois utilisée pour saper l’offre la plus basse d’un concurrent dans le but de convaincre un acheteur qu’un producteur est plus susceptible de répondre aux besoins d’un acheteur. De plus, comme tous les producteurs d’œufs du pays sont des concurrents potentiels, les producteurs d’œufs restreignent souvent l’accès à leurs exploitations afin de protéger les informations exclusives sur les coûts de production. Cependant, aucun des témoins de l’industrie qui ont témoigné au procès n’a été en mesure d’articuler des cas précis dans lesquels un concurrent pourrait ou a utilisé ces informations exclusives pour obtenir un avantage concurrentiel injuste. En conséquence, le tribunal de première instance a ordonné la divulgation du nombre, de la taille et de la capacité des poulaillers.

La FDA a fait appel, affirmant que les informations relatives aux poules pouvaient être légalement cachées au public car elles relevaient de l’exception des « secrets commerciaux et informations commerciales ou financières » à la divulgation en vertu de la FOIA. Afin d’être protégés par cette exception, les producteurs d’œufs et la FDA devraient prouver qu’ils ont gardé les informations confidentielles.

Estimant que les producteurs d’œufs individuels n’avaient pas utilisé de procédures pour assurer la confidentialité des informations sur les poulaillers, le juge d’instance américain Kandis Westmore a décidé que la FDA doit divulguer l’information.

“Même en supposant que les producteurs d’œufs gardaient les fermes fermées au public afin de garder les informations sur le logement des poules privées”, a écrit Westmore, “les preuves versées au dossier montrent que les producteurs d’œufs n’ont pas empêché les travailleurs de divulguer les informations sur le logement des poules . “

Notant que les producteurs d’œufs n’avaient pas d’employés ni de stagiaires qui signaient des accords de non-divulgation ou de non-concurrence, Westmore a jugé que les actions des producteurs d’œufs « sapaient les affirmations du défendeur selon lesquelles les informations sur le logement des poules étaient gardées privées ou secrètes ».

