La Cour fédérale rejette la contestation d’action positive à l’UNC

Un juge fédéral a rejeté lundi un procès de sept ans contre l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, statuant que l’université est libre de continuer à considérer la race comme un facteur dans ses décisions d’admission.

Students for Fair Admissions (un groupe militant conservateur dirigé par Edouard Blum) a déposé son procès contre UNC en 2014, arguant que les politiques d’admission soucieuses de la race de l’école violent la clause de protection égale de la Constitution. L’UNC a fait valoir que ses politiques sont conformes à la jurisprudence de la Cour suprême en ce sens qu’elle a un intérêt impérieux à promouvoir la diversité sur son campus et que ses pratiques sont étroitement adaptées à la réalisation de cet intérêt.

Dans une décision de 161 pages, le juge de district américain Loretta C. Biggs (une Barack Obama personne nommée) a détaillé les conclusions du tribunal après le procès.

Le juge Biggs a noté que l’UNC « a produit des preuves substantielles, crédibles et largement incontestées » qu’elle souhaite rechercher les avantages éducatifs d’un corps étudiant diversifié, et que ces avantages sont « suffisamment mesurables pour permettre un examen judiciaire ». Sur plusieurs pages, le juge a expliqué le bilan bien établi de l’UNC en matière d’efforts ciblés pour promouvoir la diversité sur les campus. « [T]L’université », a écrit Biggs, « a déterminé, dans son jugement académique basé sur l’expérience et les preuves que, afin de préparer la prochaine génération de dirigeants pour la Caroline du Nord et la nation, l’université doit offrir aux étudiants l’expérience d’apprendre et de vivre aux côtés de personnes d’horizons différents.

De plus, le programme flexible et soucieux de la race de l’UNC s’est avéré être un programme dans lequel la race est l’un des nombreux « facteurs positifs » pris en considération lors du processus d’admission. Le tribunal a constaté que l’école interdit les quotas ou l’utilisation de la race comme caractéristique déterminante de toute candidature, et utilise plutôt la race dans le cadre d’un «examen complet, holistique et individualisé offert à chaque candidat». Le personnel des admissions qui examine les candidatures des étudiants est spécialement formé à la prise en compte de la race et de l’origine ethnique tout en s’efforçant d’obtenir une classe avec une diversité non seulement d’origine, mais également d’idées et d’expérience.

Le tribunal a conclu que l’UNC avait un intérêt impérieux à poursuivre un corps étudiant racialement diversifié. Le tribunal a en outre constaté que, comme l’exige la jurisprudence existante, la méthodologie de l’UNC était étroitement adaptée à la réalisation de cette fin articulée. Le juge Biggs n’a trouvé aucune faute dans la considération de la race par l’université comme l’un des nombreux facteurs d’admission.

« Cela ne signifie pas », a précisé le juge, « que la race ne pouvait pas constituer le point de basculement pour les étudiants dont les candidatures se trouvaient dans la zone grise entre l’admission et le refus ».

Le tribunal a également constaté que « UNC s’est engagé dans un examen continu, sérieux et de bonne foi d’alternatives non raciales viables sur une période de plusieurs années » et qu’il a suffisamment conclu qu’« il n’y a pas d’alternatives neutres sur la race adéquates, réalisables ou suffisantes disponibles . «

Le juge Biggs a noté que le groupe de plaignants n’a fourni « aucune preuve significative » pour étayer son affirmation selon laquelle la race « imprègne le processus d’admission » ou est un « facteur prédominant » dans les décisions d’admission.

Le limogeage du juge Biggs est le dernier d’une série de décisions défavorables contre les efforts de Blum pour éliminer les initiatives d’action positive dans l’enseignement supérieur. Beaucoup pensent, cependant, que la majorité conservatrice de la Cour suprême utilisera l’un des appels en instance pour renverser l’action positive dans l’enseignement supérieur. Récemment, SCOTUS a demandé à l’administration Biden de se prononcer sur la question dans une affaire en instance contestant les politiques d’admission de Harvard.

Les avocats des parties n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires.

[image via Melissa Sue Gerrits/.]

