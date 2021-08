La Cour fédérale rejette la poursuite agressive de Yout contre la RIAA

En octobre 2020, la plate-forme d’extraction de flux basée à Hartford, Yout, a nommé la RIAA dans un procès fermement formulé. Aujourd’hui, malgré les signes antérieurs d’un éventuel règlement, le président du tribunal a officiellement fait droit à la requête en irrecevabilité du défendeur.

Le rejet de la plainte de Yout marque le troisième revers de grande envergure pour les services d’extraction de flux à ce stade en août, car Y2mate – l’un des plus grands convertisseurs YouTube en MP3 d’aujourd’hui – a cessé de fonctionner aux États-Unis et au Royaume-Uni vers le début du mois. Et après s’être retiré de sa longue bataille juridique avec la RIAA, FLVTO.biz, basé en Russie, a emboîté le pas en fermant ses portes aux États-Unis et au Royaume-Uni.

La plainte de Yout contre la RIAA était centrée sur la technologie de « chiffrement roulant » de YouTube, que Yout a violée, a déclaré l’organisation commerciale dans un trio de demandes de retrait DMCA soumises à Google. « À notre connaissance », a soutenu l’entité dans chacune des trois demandes de retrait, le service proposé par Yout « contourne » le chiffrement progressif de la plate-forme de partage de vidéos, « dont le but est de protéger les œuvres protégées par le droit d’auteur en empêchant… l’accès et la reproduction illégaux de œuvres protégées par le droit d’auteur que YouTube diffuse », selon un dossier de la RIAA.

Yout a riposté en soulignant qu’il n’était “pas conçu pour désembrouiller, déchiffrer, éviter, contourner, supprimer, désactiver ou altérer la technologie de chiffrement roulant de YouTube”, avant de déclarer que “tout mécanisme numérique en place conçu comme une technologie anti-contournement arrête Yout utilisateurs d’enregistrer et de sauvegarder ce travail protégé.

Gardant à l’esprit ces remarques ainsi que les allégations décrites dans les demandes de retrait de la RIAA, Yout a déclaré dans son action que l’accusé avait ” agi avec intention et malveillance réelle “.

De même, ces demandes de retrait avaient amené “des tiers à croire que Yout s’était engagé et continue de se livrer à un comportement illégal et illégal”, a indiqué le plaignant, en plus de constituer une violation présumée du titre 17, section 512 (f) du code américain, qui a été ajouté par la loi sur la sécurité du DMCA et implique des fausses déclarations « matérielles » dans les demandes de retrait.

En janvier 2021, la RIAA a décidé de rejeter l’action en justice, qualifiant de “non plausible à première vue” l’affirmation selon laquelle Yout “n’évite ou ne contourne pas le chiffrement roulant”. De plus, concernant l’allégation susmentionnée selon laquelle le défendeur avait violé le DMCA en émettant de faux avis de retrait, la RIAA a clairement indiqué que l’article en question “crée une cause d’action expressément limitée aux fausses déclarations présumées concernant la violation du droit d’auteur” – et non le contournement.

Même si cette dernière était également couverte, les demandes n’ont pas été faites « en connaissance de cause de leur fausseté », selon le mémorandum à l’appui de la requête en irrecevabilité. Enfin, en termes d’histoire multiforme de l’affaire, mars a apporté avec lui la possibilité d’un règlement, mais il va sans dire que les pourparlers correspondants ont échoué.

De nouveaux documents révèlent encore que le juge président a accueilli la requête de la RIAA en vue d’un rejet sans préjudice, et par conséquent, Yout a environ trois semaines à compter d’aujourd’hui pour déposer une plainte modifiée. Le stream-ripper, qui a fourni plusieurs mises à jour sur les réseaux sociaux au sujet de l’action contre la RIAA, ne semble pas avoir consulté Twitter pour commenter le développement au moment de la publication de cet article.

Plus tôt dans la journée, le rapport semestriel 2021 du BVMI a montré que près de 80 % des revenus de la musique enregistrée en Allemagne provenaient du numérique – une statistique révélatrice alors que l’industrie mondiale de la musique continue de cibler les services d’extraction de flux dans les pays du monde entier.