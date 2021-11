La Cour fédérale rejette l’appel des condamnés à mort de l’Oklahoma

Une cour d’appel fédérale a rejeté un appel de quatre détenus de l’Oklahoma pour suspendre leurs exécutions prévues au cours des trois prochains mois, y compris une injection létale prévue la semaine prochaine qui a attiré l’attention internationale.

Vendredi, la 10e cour d’appel du circuit américain a rejeté la demande d’intervention des détenus Julius Jones, Wade Lay, Donald Grant et Gilbert Postelle.

DOSSIER – Cette photo d’archive du 5 février 2018, fournie par le service correctionnel de l’Oklahoma, montre Julius Jones. Une cour d’appel fédérale a rejeté l’appel de quatre condamnés à mort de l’Oklahoma qui devaient être exécutés au cours des trois prochains mois, dont un la semaine prochaine. Vendredi 12 novembre 2021, la 10e Cour d’appel du circuit américain a rejeté l’appel de Jones, Wade Lay, Donald Grant et Gilbert Postelle. L’exécution de Jones est prévue pour le 18 novembre, mais le gouverneur Kevin Stitt envisage une recommandation de la Commission des grâces et des libérations conditionnelles de l’État que la peine soit commuée en prison à vie. (Département des services correctionnels de l’Oklahoma via AP, fichier)

L’avocat des quatre condamnés à mort n’a pas immédiatement répondu à un appel téléphonique pour commenter samedi.

Le tribunal a statué qu’un juge fédéral n’avait pas tort de conclure qu’il était peu probable que les quatre hommes réussissent sur le fond de leurs demandes, y compris leur argument selon lequel l’utilisation du sédatif midazolam pendant l’exécution causerait probablement une douleur intense.

Le tribunal a également rejeté une affirmation selon laquelle exiger des quatre hommes qu’ils choisissent une autre méthode d’exécution violerait leurs croyances religieuses en les obligeant effectivement à aider à leur propre suicide.

« Les appelants ne paient pas de leur vie leurs croyances religieuses ; tout au plus perdent-ils un retard dans l’exécution d’une peine qui … est constitutionnelle », a déclaré la décision de justice.

Les quatre avaient également fait valoir qu’une modification de la loi de l’État en 2011 violait une interdiction constitutionnelle des lois ex post facto en passant d’une dose mortelle d’un barbiturique combiné à un médicament paralysant à une définition large d’une quantité mortelle « d’un ou de plusieurs médicaments ». . «

L’interdiction des lois ex post facto, a déclaré le tribunal, interdit d’augmenter la peine pour un crime après que le crime a été commis, et qu’elle ne s’applique pas aux cas des détenus.

« Dans les deux versions de la loi, la peine encourue est la mort », a écrit le tribunal.

Les détenus ont demandé l’injonction, affirmant que l’exécution du 28 octobre John Marion Grant a démontré que les responsables de l’Oklahoma n’ont pas résolu les inquiétudes concernant la méthode d’exécution de l’État.

Grant a eu des convulsions et a vomi lorsque son injection mortelle a mis fin au moratoire de six ans de l’Oklahoma sur les exécutions en raison de ces inquiétudes.

L’Oklahoma avait autrefois l’une des chambres de la mort les plus fréquentées du pays, mais un moratoire sur la peine capitale est en place depuis 2015 à la suite de trois exécutions consécutives viciées, dont une dans laquelle la mauvaise drogue a été utilisée pour exécuter la peine de mort.

Les mélanges de drogue ont suivi une exécution bâclée en avril 2014 au cours de laquelle le détenu Clayton Lockett a lutté sur une civière avant de mourir 43 minutes après son injection mortelle – et après que le chef des prisons de l’État a ordonné aux bourreaux d’arrêter.

Le cas de Jones a attiré l’attention depuis qu’il a été présenté dans la série documentaire ABC « The Last Defense ». Depuis lors, la star de la télé-réalité Kim Kardashian West et les athlètes ayant des liens avec l’Oklahoma – stars de la NBA Russell Westbrook, Blake Griffin et Traé Jeune parmi eux – ont exhorté le gouvernement républicain. Kevin Stitt commuer la peine de mort de Jones et lui épargner la vie.

DOSSIER – Le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt, prend la parole lors d’une conférence de presse le 11 février 2021 à Oklahoma City. Une cour d’appel fédérale a rejeté l’appel de quatre condamnés à mort de l’Oklahoma qui devaient être exécutés au cours des trois prochains mois, dont un la semaine prochaine. Vendredi 12 novembre, la 10e Cour d’appel du circuit américain a rejeté l’appel de Julius Jones, Wade Lay, Donald Grant et Gilbert Postelle. L’exécution de Jones est prévue pour le 18 novembre, mais le gouverneur Stitt envisage une recommandation de la Commission des grâces et des libérations conditionnelles de l’État que la peine soit commuée en prison à vie. (AP Photo/Sue Ogrocki, dossier)

L’exécution de Jones est prévue jeudi prochain, mais Stitt envisage une recommandation de la commission des libérations conditionnelles de l’État que la peine soit commuée en prison à vie.

Jones a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à mort pour la mort par balle de Paul Howell en 1999 lors d’un détournement de voiture dans la banlieue d’Oklahoma City à Edmond.

Jones a maintenu son innocence et allègue qu’il a été piégé par le tueur réel, un ami de lycée et ancien co-accusé qui était un témoin clé de l’accusation.

Procureur de district du comté d’Oklahoma David Prater et ancien procureur général de l’État Mike Hunter ont dit que les preuves contre Jones sont accablantes.

Plus tôt vendredi, la Cour d’appel pénale de l’Oklahoma a rejeté l’appel de l’un des quatre condamnés à mort, Lay, qui doit être exécuté en janvier.

Lay avait demandé une suspension et une audition de preuves pour présenter des preuves supplémentaires, mais le tribunal d’État a déclaré qu’il ne contestait pas la validité de sa condamnation ou de sa condamnation à mort « sauf pour dire… appeler des témoins ou présenter une défense.

Lay, qui a lui-même déposé l’appel manuscrit, a été reconnu coupable et condamné à mort pour la mort par balle en 2004 d’un agent de sécurité lors d’une tentative de braquage de banque à Tulsa.

Grant a été condamné pour la fusillade mortelle en 2001 du directeur et du réceptionniste d’un motel de Del City où il avait postulé pour un emploi la veille.

Postelle a été reconnu coupable et condamné à mort pour les meurtres par vengeance de 2005 de quatre personnes dans un parc de maisons mobiles d’Oklahoma City.

Êtes-vous abonné aux podcasts theGrio, « Chère Culture » ou Agir ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !