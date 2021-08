La Cour se prononce contre la capture et la libération des migrants ⋆ 10z viral

in

Un tribunal fédéral de première instance du Texas s’est prononcé contre les directives de l’administration Biden visant à attraper et libérer certains migrants jeudi.

Un juge fédéral du Texas a empêché les responsables de l’immigration et des douanes d’appliquer les mémorandums de l’administration Biden des 20 janvier et 18 février accordant la priorité à certains migrants pour la détention par rapport à d’autres, faisant droit à la requête du Texas et de la Louisiane pour une injonction préliminaire, selon l’avis du tribunal.

« Les États soulignent que les catégories prioritaires énumérées dans ces mémorandums en omettent certaines autres, à savoir les étrangers condamnés pour infractions graves en matière de drogue, les étrangers condamnés pour crimes de turpitude morale et les étrangers soumis à une ordonnance d’expulsion définitive », poursuit l’avis.

Les mémorandums de l’administration Biden se concentrent sur la détention de migrants susceptibles de menacer la sécurité publique ou nationale, et le Texas et la Louisiane soutiennent que le gouvernement devrait se conformer aux mandats fédéraux de détention au lieu d’ordonner aux autorités de les violer.

Le tribunal a décidé que le Department of Homeland Security (DHS) ne peut pas exiger des autorités qu’elles donnent la priorité à certains migrants pour la détention et l’expulsion sur la base des priorités énoncées dans les mémorandums de l’administration Biden.

« Le pouvoir exécutif ne peut pas demander à ses agents d’appliquer une loi d’une manière contraire à la loi elle-même », a écrit le juge Drew B. Tipton.

Le tribunal a ordonné au DHS de produire des rapports mensuels sur le nombre de migrants libérés ou non immédiatement détenus par l’ICE lors de leur libération à partir de septembre. Ces rapports mensuels doivent inclure la raison de la libération d’un migrant et le nom du responsable de la libération.

